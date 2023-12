Tomasz Karolak w dramatycznym apelu do internautów. „Proszę was o pomoc”

Tomasz Karolak zdradził, że jego bratanica jest w bardzo ciężkim stanie. Dziewczynka walczy o życie w szpitalu. Aktor jest zdruzgotany.

Kim jest brat Tomasza Karolaka?

Tomasz Karolak jest synem Hanny i Andrzeja Karolaków, którzy w okresie PRL byli oficerami Ludowego Wojska Polskiego i służyli w Pułku Lotniczym oraz Dywizjonie Rakietowym. Wychowywał się z jednym bratem, Piotrem, który wciągnął go do świata filmu. Przez wiele lat aktor dorabiał na promocjach w hipermarkecie i często nie miał co jeść, jednak jego odmieniło się za sprawą właśnie Piotra Karolaka.

„Piotr pracował w produkcji filmowej. Zaczynał od pomocy technicznej, a później najczęściej był asystentem reżysera albo kierownikiem planu. On znał wszystkich i wszyscy znali jego. A Tomka zabierał czasami na imprezy. Pokazywał mu wszystko od kuchni, poznawał z ludźmi” – podawał kilka lat temu „Plotek”.

Wiadomo, że bracia pracowali razem między innymi przy produkcji „Ciało”. To właśnie po tym filmie Tomasz Karolak zaczął dostawać więcej propozycji. Byli ze sobą bardzo blisko, nic więc dziwnego, że teraz artysta jest załamany tym, co przytrafiło się jego ukochanej bratanicy, czyli córce Piotra.

Siostrzenica Tomasza Karolaka walczy o życie

Choć Tomasz Karolak nie należy do osób, które szczegółowo relacjonują swoje życie prywatne w sieci, w niedzielę 17 grudnia opublikował na Instagramie poruszający apel. W swoim Instastory poinformował o tragicznym wydarzeniu w rodzinie. Nie kryjąc emocji, przekazał, że córeczka jego brata leży w szpitalu. Dziewczynce pękł tętniak w mózgu. Jest w śpiączce.

– Kochani zawsze staram się pomóc, teraz proszę was o pomoc. Moja rodzina została dotknięta bardzo ciężkim doświadczeniem. Córka mojego brata, Helenka Karolak leży w śpiączce, pękł jej w mózgu tętniak. O niczym nikt nie wiedział. Dziecko po prostu walczy – zaczął swoją wypowiedź.

W dalszej części wideo poprosił internautów o wsparcie dla Helenki. – Proszę was tylko o jedno, prześlijcie dla Helenki Karolak, która leży na Banacha, taką intencję: „Helenka, kochamy cię”. Ja wiem, kochajmy wszystkie dzieci, i chore, i zdrowe, ale dzisiaj proszę was, wyślijcie to, pomyślcie: „Helenka, Helenka kochamy cię” – dodał.

Internauci licznie zareagowali na jego prośbę. Wkrótce aktor zaczął publikować kolejne nagrania osób, które tłumnie krzyczą: „Helenka, kochamy cię!”. W poniedziałkowy poranek 18 grudnia z kolei oficjalnie podziękował internautom za wsparcie. – Kochani, bardzo dziękujemy za ten ogrom miłości, który idzie w stronę Heleny. Bardzo jesteśmy wdzięczni za to, bardzo dziękujemy. Wiemy, że ona bardzo tego potrzebuje – powiedział.

Czytaj też:

Tomasz Karolak zmienia wyznanie. „To duchowe uleczenie”Czytaj też:

Małgorzata Kożuchowska o pracy z Karolakiem. „Sam zaczepił mnie o ten temat”