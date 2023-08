Małgorzata Kożuchowska o pracy z Karolakiem. „Sam zaczepił mnie o ten temat”

Małgorzata Kożuchowska w ostatnim wywiadzie opowiedziała o szczegółach zza kulis „Rodzinki.pl”. Znana aktorka nawiązała do nierówności płac między aktorami i aktorami. Przyznała, że jej serialowy mąż Tomasz Karolak wyjątkowo solidarnie zachował się podczas ustalania gaży.

Kożuchowska o kulisach pracy na planie „Rodzinki.pl”

Małgorzata Kożuchowska przez lata wcielała się w rolę Natalii Boskiej, matki trzech synów: Tomka, Kuby i Kacpra, a także żonę Ludwika Boskiego w „Rodzince.pl”. W ostatnim wywiadzie dla „Party” gwiazda otworzyła się na temat dyskryminacji płacowej w show-biznesie.

– Słyszałam o tych różnicach, zarówno na planach filmowych, jak i w teatrach. Szczerze powiedziawszy, byłam zbulwersowana, bo wydawało mi się, że po tych wszystkich dyskusjach, które się przetoczyły, jakby rozbrojeniu tej bomby, nie będziemy świadkami takich sytuacji. Ale widocznie to tak zapadło w ten grunt show-biznesowy, że trudno to zmienić – powiedziała.

W dalszej części rozmowy gwiazda podkreśliła, że wielką nadzieję, że „ten problem za chwilę przejdzie do historii”. Dodała, że tym bardziej jest to niesprawiedliwe, że to kobiety spędzają więcej czasu na planie podczas przygotowań – wszystko za sprawą charakteryzacji.

Kożuchowska o pracy z Karolakiem. Chodzi o zarobki

Małgorzata Kożuchowska otworzyła się też na swoje osobiste doświadczenie związane z nierównością płac aktorek i aktorów. Przyznała, że wiele lat temu w tej kwestii bardzo pozytywnie zaskoczył ją serialowy mąż Tomasz Karolak. – Ja miałam super taki przypadek, jeśli chodzi o „Rodzinkę.pl”, z Tomkiem Karolakiem. Na samym początku to wyszło od Tomka, sam zaczepił mnie o ten temat (przyp. red. – zarobków), a to było jednak z dziesięć lat temu, czyli jeszcze się o tym tak dużo nie mówiło – przyznała.

Celebrytka dodała, że aktor wprost zapytał, o stawkę, jaką otrzymuje i stanowczo podkreślił, że powinni otrzymywać takie samo wynagrodzenie. – On powiedział: Gośka, mamy tutaj równorzędne role i nie wyobrażam sobie, żebym ja mógł zarabiać więcej niż ty. Ja wtedy uważałam to za super fair. Dopiero po jakimś czasie doceniłam, że wykonał taki gest – powiedziała. Na koniec podsumowała, że do dziś docenia, że Karolak podjął ten temat i okazał się tak solidarny z koleżanką po fachu.

