Rafał Grabias przerywa milczenie. „Nie chcę go zapamiętać jako człowieka z trumny”

W środę 6 grudnia odbędzie się ceremonia pogrzebowa projektanta futer z Głogowa i celebryty znanego z formatu „Królowe życia”. Prywatna msza żałobna rozpocznie się o godzinie 12:00 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krzepowie, głogowskiej dzielnicy. Po mszy nastąpi odprowadzenie Gabriela na miejsce wiecznego spoczynku.

Ostatnia wola Gabriela Seweryna

Zgodnie z ostatnią wolą Gabriela Seweryna, zostanie on pochowany w jednym ze swoich ulubionych futer, a trumna z jego ciałem będzie otwarta podczas nabożeństwa. Podczas ceremonii zdjęcia robić będzie jego przyjaciółka Anna Hamza.

– Wiem, że Gabryś też by chciał, żebym to była ja, bo wiedział, że będzie wyglądał dobrze, że będą to zdjęcia z klasą. Chociaż odszedł w tak skandaliczny, beznadziejny sposób, to chciałabym, żeby ta jego ostatnia droga była z klasą i smakiem, bo on był synonimem smaku przez wiele lat – przekazała.

Śmierć Gabriela Seweryna dotknęła wiele osób, nie tylko ze względu na dramatyczne okoliczności, które jeszcze on sam opisywał w sieci tuż przed tym, jak zmarł. Podczas swojego życia projektant futer z Głogowa zawarł wiele przyjaźni i biznesowych kontaktów, a dzięki „Królowym życia” zyskał ogromne grono fanów.

Rafał Grabias o pogrzebie Gabriela Seweryna

W programie TTV występował ze swoim ówczesnym partnerem Rafałem Grabiasem, który, mimo, że nie utrzymywali w ostatnich latach kontaktów, bardzo przeżywa śmierć mężczyzny, z którym związany był przez ponad 18 lat. W rozmowie ze „Światem Gwiazd” były partner projektanta przyznał, że będzie obecny na pogrzebie swojego byłego ukochanego, jednak nie na części, która odbywać się będzie w kościele. Podkreślił, że ostatnie dni były dla niego bardzo ciężkie.

– Było i jest mi bardzo ciężko. Byliśmy razem przez 18 lat… – przypomniał. – Pożegnam Gabriela na części oficjalnej. Mam wiele pięknych wspólnych wspomnień. Nie chcę go zapamiętać jako człowieka z trumny – podkreślił.

Galeria:

Gabriel Seweryn i Rafał Grabias w programie „Królowe życia”

W pogrzebie Gabriela Seweryna nie weźmie udziału jego matka

W ceremonii pogrzebowej może nie wziąć udziału matka Gabriela Seweryna. Według informatora dziennika „Fakt” 70-letnia kobieta jest w bardzo złym stanie. – Choć ostatnio ich relacje nie były najlepsze, to jednak zawsze byli ze sobą bardzo zżyci. Razem szyli, razem pracowali, spędzali ze sobą dużo czasu. Dlatego nic dziwnego, że jego mama jest w takim stanie – podała przyjaciółka rodziny.

Dziennikarzom serwisu myglogow.pl udało się porozmawiać z samą Barbarą Seweryn. Potwierdziła, że nie weźmie udziału w pogrzebie 56-latka. – Nie będzie mnie na pogrzebie syna. Nie jestem w stanie ze względu na mój stan zdrowia. Już dawno nie wychodzę. Wszystkim się zajmą moje córki – podała.

Czytaj też:

Pogrzeb Gabriela Seweryna. Matka projektanta potwierdza doniesieniaCzytaj też:

To miał jej powiedzieć przed śmiercią Gabriel Seweryn. Gwiazda Polsatu uderza w Rafała Grabiasa