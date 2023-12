Pogrzeb Gabriela Seweryna. Matka projektanta potwierdza doniesienia

Gabriel Seweryn, projektant futer, znany jako „Versace z Głogowa” i uczestnik programu „Królowe życia” zmarł niespodziewanie 28 listopada w Szpitalu Powiatowym w swoim rodzinnym mieście po tym, jak trafił tam skarżąc się na ból w klatce piersiowej. Stan celebryty chwilowo się poprawił, gdy podano mu płyny i leki. Później jednak doszło do nagłego zatrzymania krążenia i mimo podjętej reanimacji, która – wedle informacji przekazanych przez szpital – trwała bardzo długo, 56-latek zmarł.

Dramatyczne nagranie Gabriela Seweryna tuż przed śmiercią

Kilka godzin później na jaw wyszło, że Gabriel Seweryn nie trafił do szpitala karetką, tylko taksówką. Ratownicy medyczni z wezwanego na miejsce ambulansu mieli odmówić mu pomocy ze względu na to, że miał być agresywny. Całe zdarzenie uwiecznił jeszcze przed śmiercią na nagraniu sam celebryta.

„Boże! Ja pogotowiu cyrki odstawię! Wezwij pomoc, kur***! Pokaż na mnie. Zobaczcie, jak oni stoją! Mnie tu dusi! Nie chcą mi pomóc, słuchajcie! Ja naprawdę umrę! Ja chcę, żeby ludzie wiedzieli, jakie mam problemy! Jak mnie szykanują! Naprawdę, pokaż mnie! Niech zobaczą, że to ja jestem!” – mówi przerażony 56-latek. W tle widać stojącą karetkę.

Prokuratura Okręgowa w Legnicy w odpowiedzi na te doniesienia wszczęła postępowanie dotyczące śmierci Gabriela Seweryna.

Dlaczego zmarł Gabriel Seweryn? Wyniki sekcji zwłok

Wyniki sekcji zwłok 56-letniego projektanta futer nie dały jasnej odpowiedzi co do przyczyny jego śmierci. Po niej przeprowadzone zostały dodatkowe badania toksykologiczne pod kątem obecności narkotyków, alkoholu i innych niedozwolonych farmaceutyków w organizmie. Wyniki znane mają być za około dwa tygodnie.

Pogrzeb Gabriela Seweryna. Taka była jego ostatnia wola

Gabriel Seweryn zostanie pożegnany przez swoich bliskich w środę 6 grudnia. O godzinie 12:00 rozpocznie się prywatna msza żałobna w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krzepowie, głogowskiej dzielnicy. Po mszy nastąpi odprowadzenie Gabriela na miejsce wiecznego spoczynku.

Zgodnie z ostanią wolą Gabriela Seweryna pochowany zostanie on w jednym z zaprojektowanych przez siebie futer, a trumna z jego ciałem będzie otwarta. Na niej znajdzie się także później portret celebryty, wykonany przed laty przez jego przyjaciółkę. Anna Hamza zrobi podczas uroczystości zdjęcia. – Wiem, że Gabryś też by chciał, żebym to była ja, bo wiedział, że będzie wyglądał dobrze, że będą to zdjęcia z klasą. Chociaż odszedł w tak skandaliczny, beznadziejny sposób, to chciałabym, żeby ta jego ostatnia droga była z klasą i smakiem, bo on był synonimem smaku przez wiele lat – przekazała.

W pogrzebie Gabriela Seweryna nie weźmie udziału jego matka

W ceremonii pogrzebowej może nie wziąć udziału matka Gabriela Seweryna. Według informatora dziennika „Fakt” 70-letnia kobieta jest w bardzo złym stanie. – Choć ostatnio ich relacje nie były najlepsze, to jednak zawsze byli ze sobą bardzo zżyci. Razem szyli, razem pracowali, spędzali ze sobą dużo czasu. Dlatego nic dziwnego, że jego mama jest w takim stanie – podała przyjaciółka rodziny.

Z kolei dziennikarzom serwisu myglogow.pl udało się porozmawiać z Barbarą Seweryn. Potwierdziła, że nie weźmie udziału w pogrzebie 56-latka. – Nie będzie mnie na pogrzebie syna. Nie jestem w stanie ze względu na mój stan zdrowia. Już dawno nie wychodzę. Wszystkim się zajmą moje córki – podała.

