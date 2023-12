To miał jej powiedzieć przed śmiercią Gabriel Seweryn. Gwiazda Polsatu uderza w Rafała Grabiasa

Prokuratura Okręgowa w Legnicy bada okoliczności śmierci Gabriela Seweryna. Projektant futer z Głogowa i gwiazdor „Królowych życia”, tuż przed śmiercią nagrał wideo, w którym komunikuje, że bardzo źle się czuje, a ratownicy medyczni ze stojącej nieopodal karetki, nie chcą mu pomóc.

Dramatyczna relacja wywołała lawinę komentarzy. Głos w sprawie zabrały gwiazdy, sąsiedzi gwiazdora i jego przyjaciele. W sieci pożegnał go też Rafał Grabias, który przez 18 lat był jego partnerem, także w show TTV „Królowe życia”. Mimo, że panowie od kilku lat nie utrzymywali ze sobą kontaktu, były partner „Versace z Głogowa” zamieszcza liczne zdjęcia ze swoim byłym ukochanym, dając do zrozumienia wszystkim, że nie może pogodzić się z tą stratą.

Ta aktywność w sieci Rafała Grabiasa, a także ataki, które znosić musi teraz ostatni partner Seweryna Kamil, rozwścieczyły Ewelinę Ruckgaber, polską aktorkę, która znała się dobrze ze zmarłym projektantem.

Co Gabriel Seweryn mówił przed śmiercią o Rafale Grabiasie?

W rozmowie z portalem Świat Gwiazd, Ruckgaber wyjaśniła, że gdy ostatni raz widziała się z Gabrielem, to powiedział jej: „Ewelina! Ja nie chce mieć kontaktu z tym człowiekiem! On zniszczył mi życie. Kocham mojego partnera Kamila i błagam, jak spotkasz Rafała, to do niego nie podchodź”. – To są jego słowa. Może warto byłoby je uszanować – stwierdziła. – Ja zacytowałam tylko to, co mówił do mnie Gabriel. Był dorosłym człowiekiem, więc się nie wpierdzielałam... Każdy ma swoje życie i prowadzi je w taki sposób, w jaki chce. Gdyby mi ktoś mówił, że mam zerwać ze swoim facetem to pewnie też reagowałabym agresywnie, bo nie lubię, jak ktoś wtrąca się w moje życie – dodała.

Gwiazda stanęła też w obronie ostatniego partnera Gabriela Seweryna, który według wielu internautów miał sprowadzić celebrytę, znanego z TTV, na „złą drogę”.

– Trochę dużo jest negatywnych komentarzy odnośnie Kamila. Szkoda. Tzn. nie wiedziałam, że tak dużo osób uważa, że to on sprowadzał Gabriela na złą drogę... Ja, widziałam w nich zakochanych ludzi. I przede wszystkim liczyłam się ze zdaniem Gabriela, że go kocha i że chce uszanowania jego decyzji – stwierdziła.

Czytaj też:

Dlaczego Gabriel Seweryn i Rafał Grabias się rozstali? Tak wyglądać miał ich ponad 18-letni związekCzytaj też:

Ujawniono szczegóły pogrzebu i ostatnią wolę Gabriela Seweryna