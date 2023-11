Trump, Foxx i Cosby, czyli celebryci pozwani za molestowanie seksualne na mocy ustawy w USA

Ustawa New York Adult Survivors Act została podpisana przez gubernator stanu Nowy Jork Kathy Hochul w zeszłym roku i weszła w życie 24 listopada 2022. Na jej mocy osoby dorosłe mogły w ciągu dwunastu miesięcy wnieść pozew cywilny w związku z domniemanymi nadużyciami seksualnymi, niezależnie od tego, jak dawno miały miejsce. Przez to, że mija ostateczny termin na składanie pozwów, w ostatnich dniach głośno jest o kolejnych zarzutach dotyczących celebrytów.

Celebryci oskarżeni o molestowanie seksualne

Donald Trump oskarżony o gwałt

Kiedy ustawa weszła w życie, ruszyła lawina głośnych procesów sądowych. Jeden z pierwszych pozwów był skierowany przeciwko Donaldowi Trumpowi. W maju ława przysięgłych uznała byłego prezydenta USA za winnego gwałtu pisarki E. Jean Carroll podczas przypadkowego spotkania w nowojorskim domu towarowym Bergdorf Goodman w 1996 roku i przyznała jej 5 milionów dolarów odszkodowania. Trump zaprzeczył tym zarzutom i twierdził, że sytuacja nigdy nie miała miejsca.

Harvey Weinstein pozwany przez Julię Ormond

W zeszłym miesiącu Harvey Weinstein został pozwany przez aktorkę Julię Ormond, która oskarżyła byłego producenta filmowego o napaść na tle seksualnym w 1995 roku, a następnie utrudnianie jej kariery. Producent miał zwabić ją do pokoju i zmusić do tego, by zrobiła mu masaż, a następnie położyć się na niej, masturbować się i zmusić ją do seksu oralnego. „Mężczyźni z CAA, którzy reprezentowali Ormond, wiedzieli o Weinsteinie. Podobnie postąpili pracodawcy Weinsteina w Miramax i Disney. Bezczelnie żadna z tych firm nie ostrzegła Ormond, że Weinstein w przeszłości napadał na kobiety, ponieważ był zbyt ważny, zbyt wpływowy i zarobił dla nich za dużo pieniędzy” – czytamy w pozwie, cytowanym przez „Variety”. Weinstein, który został skazany za gwałt w Nowym Jorku i Kalifornii, zaprzeczył owym zarzutom.

Drew Dixon oskarżyła L.A. Reida

Amerykański kompozytor i producent muzyczny, a także laureat trzech nagród Grammy, Antonio „LA” Reid, został pozwany przez Drew Dixon, która pracowała dla Reida, kiedy był on dyrektorem Arista Records. Kobieta twierdziła, że w 2001 roku Reid dwukrotnie napastował ją seksualnie, w tym podczas lotu prywatnym samolotem. Warto dodać, że ta producentka przebojów Method Man i Mary J. Blige, Estelle i Kanye Westa czy Whitney Houston była także jedną z pierwszych Afroamerykanek, która w ramach ruchu #MeToo publicznie oskarżyła potentata hip-hopowego Russella Simmonsa o napaść seksualną.

P. Diddy podobno znęcał się nad partnerką

W zeszłym tygodniu amerykański producent muzyczny, aktor i raper Sean Combs został oskarżony przez piosenkarkę R&B Cassandrę „Cassie” Venturę o gwałt i przemoc podczas 10-letniego związku. „Po latach ciszy i mroku w końcu jestem gotowa opowiedzieć swoją historię” – oznajmiła w oświadczeniu. Artyści jednak podpisali ugodę dzień po złożeniu wniosku. Prawnik Ventury oświadczył, że P. Diddy zaoferował „ośmiocyfrową kwotę za uciszenie jej", z kolei obrońca rapera pisał o „rażącym szantażu”. Combs zaprzeczył zarzutom.

Russell Brand molestował współpracownice

Russell Brand na początku listopada został oskarżony o napaść na tle seksualnym i szereg niewłaściwych zachowań na planie filmu „Artur” z 2010 roku. Kobieta, która pracowała na planie jako statystka wyznała, że aktor się przed nią obnażył, a następnie udał się za nią do łazienki, gdzie miał ją napastować w czasie, gdy pracownik zatrudniony przy produkcji pilnował drzwi. Co więcej, we wrześniu brytyjskie media opublikowały zeznania czterech kobiet, które twierdziły, że były molestowane przez Branda. Aktor twierdzi jednak, że jego relacje „zawsze odbywały się za obopólną zgodą”.

Axl Rose oskarżony o brutalny gwałt

W środę 22 listopada była modelka i aktorka Sheila Kennedy pozwała o brutalną napaść seksualną lidera zespołu Guns N'Roses. Do zdarzenia miało dojść w 1989 roku, kiedy ona miała 26 lat, a Axl Rose – 27. Z pozwu wynika, że Kennedy poznała muzyka w jednym z klubów nocnych w Nowym Jorku. Mężczyzna zaprosił ją do hotelu na imprezę, gdzie goście bawili się przy kokainie i dużej ilości alkoholu. Modelka twierdzi, że w pewnym momencie zdecydowała się opuścić imprezę, ale została zatrzymana przez Axla Rose, który siłą zaciągnął ją do swojego pokoju, a następnie zgwałcił. „Rose wykorzystał swoją sławę oraz status celebryty i artysty, aby móc manipulować, kontrolować oraz dokonać brutalnej napaści seksualnej” – napisano w pozwie.

Kolejna sprawa Billa Cosby'ego

Pozwany został także Bill Cosby. Choć aktor od kilku lat cieszy się wolnością po wyjątkowo krótkiej odsiadce za wykorzystywanie seksualne ponad 60. kobiet, to jego domniemane ofiary nie składają broni. W sierpniu do sądu w Nowym Jorku wpłynął akt oskarżenia podpisany przez pełnomocnika Morganne Picard. Piosenkarka i artystka sceniczna twierdzi, że w latach 1987-1990 miała kontakt z Billem Cosbym, który po jednym z prywatnych spotkań odurzył ją i zgwałcił.

