Axl Rose oskarżony o napaść seksualną. Lider Guns N'Roses miał siłą zaciągnąć modelkę do pokoju

Pozew, do którego dotarł magazyn Rolling Stone złożono w środę przed Sądem Najwyższym Nowego Jorku i dotyczy sprawy sprzed ponad 30 lat. Sheila Kennedy, była modelka stwierdziła, że poznała frontmana Guns N' Roses, czyli Williama Bruce'a Bailey'a w nocnym klubie w Nowym Jorku w 1989 roku, gdy miała 26 lat.

Kennedy oskarżyła wokalistę, że ten w noc ich poznania brutalnie wykorzystał ją na tle seksualnym w swoim pokoju hotelowym. W pozwie wskazała, że po tym jak rozmawiali w klubie, Axl Rose zaprosił ją na imprezę, gdzie częstował gości kokainą, szampanem i innymi trunkami. Kiedy Kennedy wyszła do łazienki, Rose rzekomo czekała za drzwiami, a następnie miał „pchnąć ją na ścianę i zacząć całować”.

Lider Guns N'Roses może mieć kłopoty. Była modelka złożyła pozew

„Kennedy uznała Rose'a za atrakcyjnego i nie miał nic przeciwko temu spotkaniu. Była otwarta na to, by spędzić z nim noc, jeśli sprawy będą się rozwijać” – napisano w pozwie. Kobieta stwierdziła jednak, że nie wyraziła zgody na stosunek. Kennedy opisała też, że Rose zachęcał uczestników imprezy do seksu grupowego. W dalszej części imprezy miał odbyć stosunek z drugą modelką, późniejszą prezenterką MTV Riki Rachtman. Wówczas Kennedy miała poczuć się niekomfortowo i wyjść.

Kobieta miała spotkać wokalistę chwilę później. Wtedy ten miał rzucić się na nią. „Kiedy Kennedy leżała na ziemi, Rose chwycił ją za włosy i zaciągnął do sypialni. Gdy się tam znaleźli, miał rzucić ją na łóżko, a dłonie związać za plecami”– wskazano w pozwie. Kennedy twierdzi, że od tego czasu ma depresję i stany lękowe, a lider Guns N'Roses wykorzystał swoją sławę do realizacji własnych zachcianek.

Guns N’ Roses to amerykański zespół hard rockowy założony w 1985 w Los Angeles. W klasyczny skład formacji weszli: Axl Rose, Slash, Izzy Stradlin, Duff McKagan i Steven Adler. Zespół wydał sześć albumów studyjnych sprzedanych w ponad 100 mln egzemplarzy na całym świecie, w tym 45 mln w Stanach Zjednoczonych.

Czytaj też:

Axl Rose skrzywdził fankę podczas koncertu. „Mój nos eksplodował”Czytaj też:

Axl Rose zaliczył upadek na scenie. W trakcie wykonywania „Knockin' On Heaven's Door”