Wojciech Mann punktuje wyborców PiS. „To przygnębiające”

Wedle najnowszych danych, frekwencja w wyborach parlamentarnych 2023 w Polsce jest rekordowo wysoka – wyniosła juz prawie 73 procent. Spływające wyniki sugerują, że Prawo i Sprawiedliwość, w przeliczeniu na mandaty, nie będzie mogło utworzyć ani samodzielnego ani koalicyjnego rządu.

Wojciech Mann komentuje wyniki wyborów

W sieci pojawia się coraz więcej komentarzy dotyczących tego, co zmieni się niebawem w Polsce. Głos zabrał też Wojciech Mann, uwielbiany dziennikarz i prezenter, który w 2012 roku zakończył współpracę przy „Szansie na Sukces” na antenie TVP, a w 2020 roku odszedł z Trójki, w geście solidarności z Anną Gacek. Przyznał, że martwi go to, że na PiS głosowało tak wiele osób.

„Pojawiła się nadzieja na normalność. To wspaniałe. Przygnębiające jest zaś to, że ponad jedna trzecia głosujących chce, by rządzili nimi ci, którzy nimi gardzą, okłamują, okradają, i chcą wyprowadzić z Europy” – napisał na Facebooku Wojciech Mann.

facebook

Wpis byłego prowadzącego „Szansy na sukces” zebrał ponad 14 tysięcy reakcji i 600 komentarzy. „W punkt!”; „To prawda, jest to smutne, że nadal mają poparcie… ale jest nadzieja w narodzie”; „Mam bardzo podobne odczucia”; „Ta jedna trzecia nie rozumie tego. Najłatwiej do nich dotrzeć mówiąc że prezes daje 13 i 14 emeryturę. Albo żyją mitami”; „Smutna prawda jest taka,że ludzie o niskiej świadomości zawsze będą za rozdawnictwem”; „Przygnębiające jest również to, że kraj jest podzielony od dwóch dekad i w zasadzie nie widać na horyzoncie nikogo, kto chciałby go scalić” – piszą internauci pod opinią Wojciecha Manna.

Mann jeszcze przed wyborami zachęcał obywateli, aby poszli do urn 15 października. Wymyślił nawet specjalną rymowankę: „15 października idźcie głosować dziewczyny i chłopaki, żeby nasz kraj nie był byle jaki, idźcie głosować dziewczęta i chłopcy, aby nasz kraj nie był dla nas obcy”.

Czytaj też:

Monika Richardson pracowała w komisji wyborczej. Dziś pisze: Wolę być nazywana lewacką szmatąCzytaj też:

Edyta Pazura walczy z hejtem. „Cezary wygląda jak bezdomny”