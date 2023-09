Gwiazdy na premierze filmu „Zielona granica”. Na ściance przeważała czerń

Wydarzenie uświetniła znakomita obsada filmu „Zielona granica”, m.in. Maja Ostaszewska, Jalal Altawil, Tomasz Włosok, Malwina Buss, Piotr Stramowski, Magdalena Popławska, Jaśmina Polak, Maciej Stuhr i Michael Zieliński.

Nie zabrakło także twórców, w tym trzykrotnie nominowanej do Oscara reżyserki i scenarzystki filmu Agnieszki Holland, współreżyserek Kamili Tarabury i Katarzyny Warzechy oraz współscenarzystów Macieja Pisuka i Gabrieli Łazarkiewicz-Sieczko. Premierę poprowadziła Grażyna Torbicka, ceniona dziennikarka, prezenterka telewizyjna i konferansjerka.

Wśród zaproszonych gości, którzy okazali wsparcie reżyserce „Zielonej granicy" znaleźli się m.in. prof. Marcin Matczak, Jurek Owsiak, Kuba Wojewódzki, Robert Więckiewicz, Adam Bodnar, Kasia Warnke, Piotr Kędzierski, Eryk Lubos, Maja Komorowska, Małgorzata Foremniak, Anita Sokołowska, Andrzej Morozowski, Katarzyna Kolenda-Zaleska, Monika Olejnik, Jan Kidawa-Błoński, Małgorzata Kidawa-Błońska, Juliusz Machulski, Paweł Pawlikowski, Mateusz Janicki, Anna Czartoryska-Niemczycka, Janina Ochojska, Anna Markowska, Maciej Zień, Agnieszka Kawiorska, Łukasz Garlicki i Maja Staśko.

Uroczysta premiera filmu „Zielona granica”. Stylizacje gwiazd

Na oficjalnej premierze filmu obecni byli także przedstawiciele Grupy Granica, którzy po projekcji odpowiedzieli na pytania dotyczące aktualnej sytuacji na granicy i opowiedzieli o swoich działaniach. Grupę Granica można wesprzeć poprzez zakup produktów pomocowych na stronie https://sklepbezgranic.pl/.

Opis filmu „Zielona granica”

Po przeprowadzce na Podlasie psycholożka Julia (Maja Ostaszewska) staje się mimowolnym świadkiem i uczestnikiem dramatycznych wydarzeń na granicy polsko-białoruskiej. Świadoma ryzyka i konsekwencji prawnych, przyłącza się do grupy aktywistów pomagających uchodźcom, którzy koczują w lasach w strefie objętej stanem wyjątkowym. W tym samym czasie uciekająca przed wojną domową syryjska rodzina i towarzysząca jej nauczycielka z Afganistanu, nie wiedząc, że są narzędziem politycznego oszustwa białoruskich władz, próbują przedostać się do granic Unii Europejskiej. W Polsce los zetknie ich z Julią oraz młodym pogranicznikiem Janem (Tomasz Włosok). Rozgrywające się wokół wydarzenia zmuszą ich wszystkich do postawienia sobie na nowo pytania – czym jest człowieczeństwo?

Obsada: Jalal Altawil („Sąsiedzi"), Maja Ostaszewska („Body/Ciało"), Tomasz Włosok („Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa"), Behi Djanati Atai („Witamy"), Mohamad Al Rashi („Al Hadira: The Hangar"), Dalia Naous („Ucieczka z Rakki"), Jaśmina Polak („Wesele"), Joely Mbundu („Tori i Lokita"), Piotr Stramowski („Pitbull. Nowe porządki"), Marta Stalmierska („Wyrwa"), Agata Kulesza („25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy"), Maciej Stuhr („Belfer"), Magdalena Popławska („Atak paniki"), Monika Frajczyk („Jeszcze przed świętami"), Michael Zieliński („Matecznik").



Premiera filmu „Zielona granica" w piątek 22 września.

