Joanna Krupa i Douglas Nunes sfinalizowali rozwód. Znamy ich ustalenia

44-letnia Joanna Krupa zaręczyła się z przedsiębiorcą 51-letnim Douglasem Nunesem w marcu 2018 roku. Pod koniec lipca tego samego roku wzięli ślub cywilny, a w sierpniu kościelny. W listopadzie 2019 roku na świat przyszła ich córka Asha-Leight.

Niespodziewanie, w marcu 2023 roku polska modelka ogłosiła, że razem z mężem podjęli wspólną decyzję o separacji.

„Mamy między nami prywatną umowę, która jest naszą sprawą i idziemy naprzód jako przyjaciele i nadal żyjemy codziennie jako rodzina dla naszej córki, którą oboje stawiamy na pierwszym miejscu. Ze względu na moją rodzinę nie będę tego dalej komentowała, tylko powiem, że każdy z nas jest zaangażowany w zapewnienie szczęścia drugiej osobie, abyśmy mogli być najlepszymi rodzicami, idąc naprzód” – podkreśliła w opublikowanym oświadczeniu Joanna Krupa.

Joanna Krupa i Douglas Nunes są już po rozwodzie

I chociaż fani pary wielokrotnie dopatrywali się dowodów na to, że Krupa i Nunes do siebie wrócili, portal TMZ podał wieczorem w środę 4 października, że doszło do finalizacji ich rozwodu.

„Będą dzielić wspólną opiekę prawną, podział opieki fizycznej nie został ujawniony w dokumentach. Żadne z nich nie otrzyma alimentów na dzieci. Oboje zrzekli się wsparcia finansowego od drugiej strony” – czytamy w artykule, w którym dziennikarze powołują się na dokumenty sprawy.

To już drugi rozwód 44-letniej Polskiej modelki. W latach 2013-2017 była żoną przedsiębiorcy Romaina Zago. Jako powód rozstania podali wtedy w sądzie „całkowity rozpad pożycia małżeńskiego”.

Czytaj też:

Joanna Krupa nie zamyka się na nowy związek. „Jak ma być dla mnie miłość, to będzie”Czytaj też:

Joanna Krupa w teledysku disco polo. Nagrała piosenkę z Łobuzami