Joanna Krupa w teledysku disco polo. Nagrała piosenkę z Łobuzami

Joanna Krupa ostatnio ma bardzo intensywny czas. Gwiazda bierze udział w nagrywaniu nowych odcinków „Top Model”, chętnie udziela wywiadów, a przede wszystkim zajmuje się swoją małą córeczką. Jednocześnie jurorka show TVN rozwodzi się z mężem i ojcem jej dziecka Douglasem Nunes. Mimo że celebryci chodzili na terapię dla par, to nie przyniosła ona skutków i potwierdzili rozstanie.

Joanna Krupa jest fanką muzyki disco polo

Joanna Krupa słynie z dystansu do siebie. Gwiazda, która wychowała się w Stanach Zjednoczonych w podcaście „WojewódzkiKędzierski” przyznała, że lubi muzykę disco-polo. Powiedziała, że kiedy jej rodzice organizowali grilla, to właśnie wspomniana muzyka pojawiała się najczęściej.

Jak się okazuje, dalej ma do niej słabość. – Myślę, że to jest taka muzyka, że nawet jak jesteś w złym humorze, to chce ci się tańczyć – powiedziała. Chwilę później okazało się, że światowej sławy modelka nie wyklucza występu w teledysku disco polo. – Nigdy nie mów nigdy – rzuciła.

Krupa nagrała piosenkę z zespołem disco polo. „Dżoana” zachęca do wsparcia jednej z fundacji

Okazuje się, że fani Joanny Krupy mogą ją zobaczyć w teledysku disco-polo szybciej niż zakładali. Do sieci właśnie trafił utwór Łobuzów o wdzięcznym tytule „Dżoana”. Członkowie grupy wystąpili w strojach małp, a w mediach społecznościowych zdradzili, że piosenka ma skłaniać do refleksji nad tematem ochrony zwierząt.

„Ta wyjątkowa kolaboracja między zespołem Łobuzy, Joanną Krupą oraz dioz.pl stanowi przykład artystycznej inicjatywy mającej na celu wywołanie pozytywnych zmian w społeczeństwie, oraz wsparcie finansowe fundacji dioz.pl” – czytamy.

Dioz to fundacja, która od lat zajmuje się ratowaniem zwierzaków.

instagramCzytaj też:

Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz rozwodzą się? Ten wpis mówi wszystkoCzytaj też:

Quiz z popularnych kreskówek. „Kaczor Donald”, „Flintstonowie”, „Tom i Jerry”