Joanna Krupa nie zamyka się na nowy związek. „Jak ma być dla mnie miłość, to będzie”

Joanna Krupa zdradziła, jakie ma plany co do swojej przyszłości. Celebrytka opowiedziała o tym, czy zamierza wrócić do męża, czy chce zaangażować się w nowy związek.

Joanna Krupa i Douglas Nunes pobrali się pięć lat temu. Od tamtej pory uchodzili za jedną z najbardziej dopasowanych par. Krupa i Nunes mają też ponad 3-letnią córeczkę. Modelka podzieliła się na Instagramie zdjęciami pociechy tuż po porodzie i od tamtej pory chętnie relacjonuje swoje życie prywatne. Także ojciec jej dziecka jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Joanna Krupa rozwodzi się z ojcem swojej córeczki Mimo relacjonowania szczęśliwych wspólnych chwil okazało się, że Joanna Krupa i Douglas Nunes chodzą na terapię dla par. Wcześniej celebrytka zapewniała, że chodzi tylko o poprawienie komunikacji w związku, jednak ostatecznie okazało się, że od początku roku małżeństwo jest w separacji. Joanna Krupa nie myśli o rozwodzie, jak o porażce. Zamierza się jeszcze zaangażować? Po materiałach zamieszczanych w mediach społecznościowych widać jednak, że mimo zakończenia związku świetnie się dogadują i wspólnie zajmują małą córeczkę. W jednym z wywiadów Joanna Krupa zdradziła, że ustalili opiekę naprzemienną. Teraz okazało się, że celebrytka będzie współprowadzącą nowego show „Zacznijmy od nowa”. W programie razem z Ewą Chodakowską będzie pomagać parom, które mają kryzys w relacji. Temat rozwodów i wypalonych relacji poruszył z Joanną Krupą także „Co za tydzień”. Reporter zapytał modelkę, czy ta planuje jeszcze kiedyś zaangażować się w związek. Przypomnijmy, że rozwód z Douglasem Nunesem jest już drugim rozwodem Krupy. – No pewnie, nie zamykam się na miłość. Myślę, że różne sytuacje się w życiu dzieją i nie można mieć przez to poczucia porażki. Trzeba dalej walczyć i jak ma być dla mnie miłość, to będzie. Ale te wszystkie sytuacje czegoś cię uczą – odpowiedziała. Czytaj też:

