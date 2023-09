KRRiT tłumaczy karę nałożoną na „Poszwixxxa”. Data produkcji teledysku „nie jest ważna”

Utwór „Życzenie śmierci” z 2009 roku to kolaboracja grupy Fabuła „Poszwixxxa” z takimi artystami jak Miodu, Pih, Ero i Ten Typ Mes. Zespół, który stoi za kontrowersyjnym teledyskiem rozpadł się w 2014 roku. W 2021 roku w wieku 37 lat zmarł jeden z członków Fabuły Michał „Bezczel” Banaszek.

Łukasz Poszwa ukarany przez KRRiT

Pod koniec sierpnia 2023 roku „Poszwixxx” poinformował na swoim Facebooku, że został ukarany przez KRRiT. „Po 14 latach od emisji teledysku Fabuła »Życzenie śmierci« z gościnnym udziałem Piha, Ero i Ten Typ Mesem, KRRiT szantażuje mnie karą w wysokości 10 tys. zł za »promowanie alkoholu i narkomanii« i jeszcze kilku rzeczy” – napisał.

W uzasadnieniu nałożenia kary finansowej, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, argumentuje: „W treści utworu wykonawca odnosi się do ofiary, jako do »mięsa«, a do pomieszczenia, w którym ma do tego dochodzić, jako do »pociągu z mięsem« lub »masarni«: »katusze, haki, na stołach flaki, (...), chodź oprowadzę Cię po mojej prywatnej masarni«. Cała scena kończy się wzięciem przez wykonawcę zamachu siekiery w kierunku szyi leżącej na stole ofiary. W trakcie wykonywanego po raz drugi refrenu pojawiają się natomiast krótkie sceny z baru, w którym m.in. spożywany jest alkohol”. W klipie pojawia się także, na co zwróciła uwagę KRRiT, adres strony internetowej powiązanej z substancjami odurzającymi.

KRRiT tłumaczy ukaranie „Poszwixxxa” za kawałek sprzed 14 lat

Łukasz Poszwa już w sierpniu zapowiadał, że odwoła się w tej sprawie i nie zamierza płacić nałożonej na niego kary. Teraz Przewodniczący KRRiT Maciej Świrski wydał oświadczenie w sprawie, w którym wyjaśnił, dlaczego ukarano muzyka 14 lat od premiery kawałka.

– Usługi VOD podlegają podobnym regulacjom, jak programy telewizyjne i radiowe. Dotyczy to w szczególności zakazów reklamowania niektórych produktów czy usług, a także ochrony małoletnich odbiorców przed nieodpowiednimi dla nich treściami – powiedział. – Znaczenie ma to, w jakim okresie dane treści były i są dostępne dla użytkownika, a nie ich data produkcji – podkreślił.

