Mąż Sylwii Peretti wrócił na Instagram. Oto, co zamieścił

Przypomnijmy, Patryk, jedyny syn Sylwii Peretti, którego urodziła, gdy miała 18 lat, zginął w połowie lipca tego roku, w wyniku tragicznego wypadku samochodowego. W wyniku zdarzenia śmierć poniosły też trzy inne, podróżujące z 24-latkiem osoby. To właśnie syn Peretti prowadził auto i – jak ustalili śledczy – był wówczas pod wpływem alkoholu.

Od tamtej pory o Sylwii Peretti i jej mężu Łukaszowi Porzuczek słyszeliśmy jedynie w kontekście sprzedaży ich samochodów. Ona chce się pozbyć swojego „Lucyfera”, czyli BMW M8 Competition, a on swojego BMW X7 M50d.

Co się dzieje z Sylwią Peretti?

O stanie celebrytki po śmierci jej syna opowiadał też w sierpniu w rozmowie z Pudelkiem jej menadżer Adam Zajkowski. Przyznał wtedy, że kobieta jest „w bardzo ciężkim stanie emocjonalnym” i wciąż trudno jej wrócić do podstawowych codziennych czynności.

– Jej stan nie uległ zmianie, jest w bardzo ciężkiej kondycji zarówno psychicznej, jak i fizycznej, to zbyt krótki czas od tej tragedii, by móc normalnie funkcjonować. Sylwii jest ciężko wrócić do podstawowych czynności dnia powszedniego, a co dopiero do życia zawodowego. Nie ma dnia, aby Sylwia nie odwiedzała grobu syna – mówił.

Mąż Sylwii Peretti publikuje na Instagramie

Teraz to Łukasz Porzuczek postanowił dać znać, że wrócił do pracy. Na swoim IstaStories zamieścił materiały, na których możemy zaobserwować logo Grupy Geofusion, której jest on prezesem. Dodane przez niego zdjęcia i nagrania, możecie zobaczyć poniżej.

Galeria:

Łukasz Porzuczek i Sylwia Peretti. Takie zdjęcia para publikuje w sieciCzytaj też:

Przełom w sprawie wypadku syna Peretti. Prokuratura przesłucha świadkaCzytaj też:

Sylwia Peretti sprzedaje kultowy samochód. Cena „Lucyfera” przyprawia o zawrót głowy