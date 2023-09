Sławomir Świerzyński żartował z kobiet na scenie. Było o wiedźmach i zabawach w chowanego

Zespół Bayer Full wylansował w latach 80. i 90. takie piosenki jak „Osiemnastka”, „Blondyneczka”, „Majteczki w kropeczki” czy „Kolorowe oczy”. Grupa w sumie ma w swoim dorobku siedem płyt disco polo, które sprzedały się w łącznym nakładzie 16 mln egzemplarzy. Liderem i wokalistą formacji od 1984 roku jest Sławomir Świerzyński.

Prywatnie artysta ma trójkę dzieci ze swoją żoną Renatą – dwóch synów: Damiana i Sebastiana, oraz córkę Nikolę. Doczekał się już też sześciu wnuków.

Świerzyński rzucał ze sceny żartami o kobietach

Grupa Bayer Full wciąż koncertuje, a w sobotę 2 września wystąpiła podczas finału wojewódzkiego Bitwy Regionów w wielkopolskim Ślesinie. Rywalizowały tam kulinarnie gospodynie wiejskie, a Świerzyński ze sceny żartował z... kobiet.

– Dlaczego kobieta po 40-tce nie powinna bawić się w chowanego? Bo jest ryzyko, że nikt nie będzie chciał jej szukać – mówił podczas przerwy w wykonywaniu swoich hitów.

Wokalista bawił też publikę marynarskimi żartami. Stwierdził między innymi, że marynarze życzą sobie „Stopy wody pod kilem i czterech stóp w łóżku”. Potem zapytał publikę o to, kogo po latach ma się w domu, gdy poślubi się czarodziejkę. – Wiedźmę! – krzyczała zebrana publiczność.

Świerzyński do wiceministra: Zabrakłoby kasy!

W imprezie brał też udział wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik. Świeżyński powiedział do niego na scenie: „Czy 500 plus, czy 800 plus, to pierwszy raz od tysiąca lat państwo polskie coś nam dało, bo przeważnie to zabierało”. Artysta nawiązywał też do swoich wnucząt, na co polityk odpowiedział: „Starajcie się, my chcemy wydać te pieniądze!”. Świerzyński stwierdził, że to już dla niego za późno. – No to, jak nam 30 lat odejmą, to my to zrobimy. To by była jazda i zabrakłoby kasy! – mówił.

