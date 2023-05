Katarzyna Dowbor nagrała wzruszające wideo. „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”

W poniedziałek 8 maja dowiedzieliśmy się, że Katarzyna Dowbor została „pożegnana” przez Edwarda Miszczaka i nie będzie już prowadzić popularnego od 10 lat w Polsce formatu „Nasz Nowy Dom”. Wielu fanów nie kryje, że w związku z tą decyzją, nie zamierzają już śledzić formatu i nie wyobrażają sobie, kto mógłby zająć miejsce uwielbianej dziennikarki. W swoim wpisie na Instagramie, jeszcze tego samego dnia, Dowbor zasugerowała, że w Polsacie trwają „nowe porządki” i „odmładzanie wszystkiego i wszystkich”.

Dowbor dziękuje swoim fanom

Następnego dnia, we wtorek 9 maja, Dowbor dodała wideo na swoim Instagramie, w którym serdecznie podziękowała wszystkim za wyrazy wsparcia.

– Kochani, jesteście cudowni! Jestem wzruszona i bardzo wdzięczna za Wasze wsparcie, wszystkie wpisy i komentarze w mediach społecznościowych. Dziękuję Wam za to, że jesteście ze mną w tej szczególnej chwili… Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, a ja mam ich wielu! Bardzo dziękuję Wam za to serce i miłość, którą mi okazujecie. Kocham Was! – powiedziała na nagraniu.

Kulisy zwolnienia Dowbor

Głos w sprawie zwolnienia wieloletniej prowadzącej zabrały już również Nina Terentiew, architekt programu czy Katarzyna Skrzynecka, która na własnej skórze poznała moc decyzji Edwarda Miszczaka. Wszyscy zastanawiają się również, jaki był powód. Okazuje się, że miało chodzić o „wyzwania fizyczne”, które wiążą się z programem.

– „Nasz nowy dom” to bardzo wyczerpujący format, zarówno pod względem emocjonalnym, jak i fizycznym. I właśnie ten drugi aspekt mógł okazać się decydujący w przypadku tej zmiany. Kasia miała w ostatnich latach trochę problemów zdrowotnych, co mocno ograniczyło jej aktywność. To zaś zmuszało produkcję do szukania rozwiązań, które pozwoliłyby na realizację odcinków zgodnie z bardzo sztywnym i napiętym harmonogramem. Trzeba pamiętać, że ekipa niektóre domy musi stawiać praktycznie od nowa, w dodatku w niespełna tydzień (!). Tu każda obsuwa jest problemem – powiedział informator serwisu Pudelek.

