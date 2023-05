Architekt „Nasz Nowy Dom” pisze o Dowbor. Wspomina jedną sytuację

Maciej Pertkiewicz od kilku lat znany jest widzom z programu „Nasz Nowy Dom”, w którym pełni rolę architekta. Prywatnie prowadzi też własną pracownię i współtworzy kanał Twoja Ekipa na YouTube. W związku z tym, że przez wiele lat współpracował na ekranie i poza nim z Katarzyną Dowbor, odniósł się do kwestii jej zwolnienia z Polsatu.

Architekt „Nasz Nowy Dom” pisze o Dowbor

Na swoim Instagramie architekt podziękował na początku Dowbor za wspólnych osiem lat na planie programu. „Dziękuję za ciepłe przyjęcie w ekipie, mimo, że byłem całkiem »zielony« i za wszystko, czego się od Ciebie nauczyłem o pracy w telewizji. Dla mnie zawsze będziesz największym autorytetem w tej dziedzinie” – zapewnił. Pertkiewicz wyraził też wdzięczność za wsparcie i ciepłe słowa w chwilach, kiedy były najbardziej potrzebne. Podziękował również za wyrozumiałość, gdy się spóźniał na plan i za szczere opinie o projektach.

„Będzie mi Ciebie bardzo brakowało na planie, ale wierzę, że to nie koniec, tylko początek czegoś nowego. Zachowam w pamięci wszystkie, wspólne fantastyczne chwile, takie jak ta na zdjęciu, z drezyny rowerowej w Bieszczadach” – napisał, nawiązując do wspólnej fotki, którą zamieścił na swoim profilu. Katarzyna Dowbor podała wpis swojego byłego już współpracownika na InstaStories.

Dowbor zwolniona z „Nasz Nowy Dom”

Przypomnijmy, telewizja Polsat w poniedziałek 8 maja rozesłała do mediów informację o tym, że Katarzyna Dowbor „żegna się” z programem „Nasz Nowy Dom”. Niedługo później sama zainteresowana wydała na Instagramie oświadczenie, w którym podała, że nie była to jej decyzja i podziękowano jej za współpracę. „Nowe szefostwo, nowe porządki... i to odmładzanie wszystkiego i wszystkich” – wyjaśnia możliwe powody swojego zwolnienia Dowbor.

W mediach społecznościowych rozgorzała zacięta dyskusja. Fani programu zaczęli bojkotować decyzje Edwarda Miszczaka i nawoływać do odwołania nowego dyrektora programowego stacji Polsat.

