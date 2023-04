Harvey Keitel wystąpi u boku Anny Próchniak w ekranizacji „Tatuażysty z Auschwitz”

Amerykański aktor Harvey Keitel zasłynął swoim występem w m.in. kultowym „Złym poruczniku” i w „Pulp Fiction”. Wkrótce zobaczymy go u boku polskiej aktorki Anny Próchniak („Miasto 44”, „Najlepszy”) w serialowej ekranizacji głośnej powieści Heather Morris „Tatuażysta z Auschwitz”.

Keitel wcieli się w tytułową rolę – zagra współczesnego Lale Sokołowa, którego historia poruszyła serca ludzi na całym świecie. Jego młodszą wersję zagra Jonah Hauer-King („Mała Syrenka”, „Świat w ogniu: Początki”). Reżyserią sześcioodcinkowego serialu zajmie się Tali Shalom-Ezer. W produkcji zagra również inny polski aktor, Marcel Sabat („Kamienie na szaniec”).

„Tatuażysta z Auschwitz”. Literacki bestseller w formie serialu

Powieść „Tatuażysta z Auschwitz” autorstwa Heather Morris sprzedała się w ponad 12 milionach egzemplarzy, oczarowując ludzi na całym świecie. Historia opisuje prawdziwe przeżycia Lale Sokolova, który w 1942 roku trafił do nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Przydzielono mu szczególną funkcję – miał tatuować współwięźniów, którzy zostali przydzieleni do wyniszczającej pracy w obozie. Wykonywał tatuaże z mechaniczną sprawnością, aż spotkał Gitę Furman. To w tym momencie postanowił zawalczyć o wspólne przetrwanie. Ich miłość okazała się znacznie silniejsza niż bezlitosna codzienność przebywania w obozie zagłady.

Ekranizacja powieści „Tatuażysta z Auschwitz”

60 lat później Lale (Harvey Keitel) spotkał się z początkującą wówczas pisarką Heather Morris (Melanie Lynskey). Po śmierci ukochanej mężczyzna zdobył się na odwagę, by opowiedzieć wzruszającą historię całemu światu. Podczas rozmowy wspomnienia z obozu odżywają w jego pamięci. Opowiada o miłości, która narodziła się między murami tego przerażającego miejsca.

Historia wielkiej miłości, przedstawionej w cieniu horroru rozgrywającego się w Auschwitz jest świadectwem siły i dobra, jakie tkwią w ludziach – powiedział Harvey Keitel.

Obsada serialu „Tatuażysta z Auschwitz”

Oprócz Anny Próchniak („Miasto 44”, „Najlepszy”) w serialu pojawi się również inny polski aktor, Marcel Sabat („Kamienie na szaniec”, „Tenet”). W głównych rolach zagrają Melanie Lynskey („Dwóch i pół”, „The Last of Us”, „Yellowjackets), Harvey Keitel („Pulp Fiction”, „Zły porucznik”) i Jonah Hauer-King („Mała Syrenka”, „Świat w ogniu: Początki”).

Premiera w Polsce odbędzie się w 2024 roku na Viaplay.

