Nie żyje Michael Madsen. Grał w hitach Quentina Tarantino

Jak wynika z informacji podanych przez Variety, Madsen zmarł na zawał serca. Znaleziono go w jego domu, w Malibu.

Aktor miał 67 lat.

Filmowe hity i poezja. Nie żyje Michael Madsen

W ostatnich dwóch latach Michael Madsen pracował nad niezależnymi produkcjami. Wśród nich znalazły się nadchodzące filmy pełnometrażowe takie jak "Resurrection Road", "Concessions oraz Cookbook for Southern Housewives".

Jednocześnie Madsen przygotowywał się do publikacji nowego zbioru poezji zatytułowanego "Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems", który obecnie przechodzi proces redakcji. Informację tę potwierdzili jego menedżerowie – Susan Ferris i Ron Smith – wraz z rzeczniczką prasową Liz Rodriguez.

„Michael Madsen był postacią kultową w świecie Hollywood, którą zapamięta i będzie wspominać wiele osób na całym świecie” – napisali.

Michael Madsen zyskał światową sławę dzięki roli Pana Blonde’a w kultowym filmie Quentina Tarantino "Wściekłe psy" (1992), w którym wystąpili również Harvey Keitel, Tim Roth, Chris Penn, Steve Buscemi, Lawrence Tierney, Edward Bunker oraz sam reżyser. Scena, w której Madsen tańczy do utworu "Stuck in the Middle With You" zespołu Stealers Wheel, torturując przy tym policjanta, przeszła do historii kina.

W dorobku aktora filmy Tarantino

Współpraca z Tarantino nie zakończyła się na tym jednym filmie. Madsen zagrał również w obu częściach "Kill Bill", a także w "Nienawistnej ósemce" i "Pewnego razu... w Hollywood". Jego imponujący dorobek aktorski obejmuje ponad 300 tytułów. Wystąpił między innymi w takich filmach jak "Donnie Brasco", "Thelma i Louise", "Sin City", "The Doors", "Gatunek" czy "Pewnego razu… w Meksyku".

Michael urodził się 25 września 1957 roku w Chicago. Jego matka, Elaine, była dokumentalistką i autorką, a ojciec, Calvin Christian Madsen, pracował jako strażak. Michael miał dwoje rodzeństwa – siostrę Cheryl i młodszą siostrę Virginię Madsen, nominowaną do Oscara aktorkę.

Poza aktorstwem Madsen był również uznanym poetą. Opublikował kilka tomików, między innymi "Burning in Paradise" i "Expecting Rain", a jego najnowsze dzieło "Tears for My Father: Outlaw Thoughts and Poems" miało wkrótce się ukazać.

Czytaj też:

Quentin Tarantino zdradził tytuły swoich 11 ulubionych filmów. To niezła mieszankaCzytaj też:

Quentin Tarantino opowiedział o swoim ostatnim filmie. Będzie oparty na faktach