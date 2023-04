Russell Crowe obchodzi urodziny. Oto 10 ról, którymi zachwycił widzów

Już 12 kwietnia na ekrany polskich kin trafi film „Egzorcysta papieża”, w którym Russell Crowe wcieli się w ojca Gabriele Amortha, który przeprowadził w Watykanie i poza nim tysiące egzorcyzmów dla kościoła. Dziś, 7 kwietnia, w dzień 59. urodzin aktora, wspominamy jednak te role Russella Crowe'a, które każdy z nas dobrze zna. Oto 10 jego najlepszych ekranowych wcieleń, według ocen użytkowników amerykańskiego serwisu IMDb.

10. „Nice Guys. Równi goście”



Los Angeles, lata 70. Podczas śledztwa dotyczącego zaginionej aktorki porno para prywatnych detektywów wpada na trop dużego spisku.



9. „Pan i władca: Na krańcu świata”



Czasy wojen napoleońskich. Komandor brytyjskiej marynarki wojennej Jack Aubrey ściga francuski okręt korsarski płynący na Ocean Spokojny.



8. „Les misérables: Nędznicy”



Adaptacja musicalu na podstawie powieści Victora Hugo. Były więzień, Jean Valjean, dzięki pomocy biskupa zdobywa pozycję i zaczyna pomagać biednym, podczas gdy prześladuje go inspektor Javert.



7. „3:10 do Yumy”



Farmer Dan Evans, potrzebując pieniędzy, zgłasza się na ochotnika do odeskortowania groźnego przestępcy na pociąg do Yumy.



6. „Informator”



Film oparty na faktach. Zwolniony pracownik koncernu tytoniowego oskarża byłych pracodawców o świadome dodawanie do tytoniu uzależniających substancji chemicznych.



5. „American Gangster”



Czarnoskóry gangster Frank Lucas buduje w Nowym Jorku ogromne narkotykowe imperium. Na jego trop wpada nieprzekupny detektyw Richie Roberts.



4. „Człowiek ringu”



Historia legendarnego boksera z czasów Wielkiego Kryzysu, Jima Braddocka, który po latach wraca na ring.



3. „Tajemnice Los Angeles”



Los Angeles, rok 1953. Trzech działających niezależnie od siebie funkcjonariuszy policji próbuje rozwiązać sprawę wielokrotnego zabójstwa w nocnym barze.



2. „Piękny umysł”



Geniusz matematyczny John Nash za wszelką cenę pragnie opracować teorię, dzięki której zostanie cenionym naukowcem. Przeszkodą staje się jego stopniowo rozwijająca choroba.



1. „Gladiator”



Generał Maximus – prawa ręka cesarza, szczęśliwy mąż i ojciec – w jednej chwili traci wszystko. Jako niewolnik-gladiator musi walczyć na arenie o przeżycie. Czytaj też:

