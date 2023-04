Piątkowe nowości na Netflix. Pięć dobrych tytułów od platformy

W piątek 7 kwietnia na Netflix wylądowało premiero pięć tytułów. Wśród propozycji dla całej rodziny znajdziemy film „Chupa”, którego reżyserem jest debiutujący na platformie streamingowej Jonás Cuarón, syn zdobywcy Oscara Alonso Cuarona („Roma”). Ponadto w serwisie obejrzymy wyczekiwany film „Przez ocean” czy nietuzinkowy tytuł „Oh Belinda”. Sprawdźcie wszystkie pięć nowości.

Piątkowe nowości na Netflix

„Przez Ocean”



Marsylia w latach 1940–1941. Serial „Transatlantic” zainspirowała prawdziwa historia Variana Frya, Mary Jayne Gold i organizacji Emergency Rescue Committee. Ryzykując życiem, aby pomóc ponad 2000 uchodźców — w tym wielu artystom, którzy trafili na listę najbardziej poszukiwanych przez nazistów przestępców — uciec z okupowanej Francji, międzynarodowa grupa młodych superbohaterów i ich sławnych podopiecznych okupuje willę na przedmieściach miasta. Atmosfera śmiertelnego zagrożenia sprzyja nawiązywaniu niecodziennej współpracy i gorących romansów.



„Rodzinne więzy”



Dziennikarka Fara ma niepowtarzalną szansę na fantastyczną karierę. Jednak zrządzeniem losu musi odnowić kontakt z siostrami i swoim kłopotliwym bratem. W rezultacie cała rodzina zostaje wplątana w jego narkotykowy biznes, co uruchamia spiralę groźnych wydarzeń. Czy siostrom uda się zachować pozory normalności?



„Chupa”



Alex (Evan Whitten) to nieśmiały trzynastolatek, który opuszcza Kansas City i leci do Meksyku, aby po raz pierwszy spotkać się z dalszą rodziną. Na miejscu poznaje swojego dziadka, Chavę (Demián Bichir), niegdysiejszego mistrza lucha libre, żywiołowego kuzyna Memo (Nickolas Verdugo) mającego obsesję na punkcie zapasów oraz nieustraszoną i stylową kuzynkę Lunę (Ashley Ciarra). Gdy Alex zaczyna się przyzwyczajać do nowego miejsca, pod podłogą dziadkowej szopy odkrywa mityczne stworzenie — młodą chupacabrę, którą zna z historii o siejących postrach dorosłych osobnikach polujących na żywy inwentarz. Wkrótce chłopiec orientuje się, że nowy przyjaciel, „Chupa”, ma sekretne związki z jego rodziną, oraz że zawzięty i niebezpieczny naukowiec, Richard Quinn (Christian Slater), poluje na to niezrozumiane stworzenie, aby móc kontrolować jego moce. Alex postanawia ochronić Chupę przed grożącym mu niebezpieczeństwem i wyrusza w podróż, która okaże się przygodą życia, zatrzęsie w posadach jego nowo odnalezioną rodziną i przypomni mu, że trudy codzienności są lżejsze, gdy nie trzeba ich samotnie nosić na swych barkach.



„Królowie ulicy: Miłość górą”



Gdy babcia Chetty zostaje porwana, Ticky i Baboo rozpoczynają zwariowaną misję ratunkową. Muszą jeszcze przy tym zgarnąć cenny naszyjnik oraz swoje odśpiewać i odtańczyć.



„Oh Belinda”



Wspaniałe życie młodej aktorki zostaje wywrócone do góry nogami, gdy przyjmuje rolę w reklamie i nieoczekiwanie przenosi się do świata postaci, którą gra.Czytaj też:

