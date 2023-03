Radio Maryja skrytykowało Roksanę Węgiel. „Pismo Święte nie jest supermarketem”

Ostatnio nazwisko Roksany Węgiel pojawia się niemal wszędzie. Wzmianka o młodej wokalistce pojawiła się na portalu Radia Maryja. Wszystko przez kontrowersyjną wypowiedź dotyczącą aborcji, która padła w programie Kuby Wojewódzkiego.

Roksana Węgiel zabrała głos ws. aborcji

Niedawno Roksana Węgiel wkroczyła w zupełnie nowy etap swojej kariery. Gwiazda skończyła 18 lat, nagrała nową płytę i przyznała, że jest w poważnym związku. Jej wybrankiem jest Kevin Mglej, producent muzyczny starszy od celebrytki o osiem lat. Ich relacja budzi sporo kontrowersji.

Roksana Węgiel niedawno była gościnią show Kuby Wojewódzkiego. Mimo że premiera jej najnowszej płyty „13+5” zbliża się wielkimi krokami (zaplanowana jest na ostatni dzień marca), to prowadzący zdecydowanie bardziej był zainteresowany życiem osobistym zwyciężczyni Eurowizji Junior. Prowadzący zapytał wokalistkę o jej podejście do aborcji. Roxie Węgiel nigdy nie ukrywała, że wiara jest dla niej bardzo ważna.

– Ja zawsze otwarcie mówiłam o swoich wartościach. Dla mnie to jest bardzo ważne, nigdy się z tym nie kryłam. Jestem katoliczką, ale uważam, że Bóg dał nam wolną wolę i jak zadano mi pytanie o aborcję, to uważam, że nie powinno się nikomu niczego zabraniać – szczerze wyznała.

Publicysta Radia Maryja uderza w poglądy Roksany Węgiel

Kontrowersyjna wypowiedź młodej wokalistki nie umknęła Radiu Maryja. Na stronie portalu głos zabrał jeden z publicystów Wojciech Grzywacz. W obszernym felietonie ostro skrytykował 18-latkę. „Zastanawiać też może to, jak to się spina w głowie osoby, która nie raz mówiła głośno o swojej wierze, dawała jej świadectwo i występowała np. na festiwalach muzyki chrześcijańskiej. Trzeba to docenić, choć niestety słowa o tzw. aborcji bardzo wiele z tego dobra mogą przekreślić” – napisał.

W dalszej części podkreślił, że nie Węgiel powinna decydować o tym, które z zasad wiary wybiera i chce stosować. „Kościół nie jest sklepem samoobsługowym, w którym każdy wybiera sobie to, co mu się podoba, co uzna za jeszcze pasujące do dzisiejszych czasów i do przyjęcia we własnym życiu. Pismo Święte nie jest supermarketem, z którego można wybrać kilka towarów, które się nam spodobają, a resztę odrzucić” – podsumował.

