Orlando Bloom odwiedził Ukrainę. Spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim

Orlando Bloom od lat jest ambasadorem dobrej woli UNICEF i angażuje się w pomoc humanitarną. W ramach swojej współpracy odwiedził Ukrainę, gdzie spotkał się z poszkodowanymi w czasie wojny. Swoją wizytę zrelacjonował na Instagramie. Tam też pokazał swoje spotkanie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

Orlando Bloom odwiedził Ukrainę

Na swoim instagramowym profilu Orlando Bloom wspomniał, że po raz pierwszy był w Ukrainie w 2016 roku. Teraz odwiedził ośrodek Spilno, który jest wspierany przez UNICEF. „Nigdy bym się nie spodziewał, że wojna rozprzestrzeni się w całym kraju, odkąd tam byłem. Ale dzisiaj miałam szczęście słyszeć śmiech dzieci w ośrodku Spilno wspieranym przez @UNICEF, bezpiecznym, ciepłym i opiekuńczym miejscu, w którym dzieci mogą się bawić, uczyć i otrzymywać wsparcie psychospołeczne. Spilno to po ukraińsku „razem”, a takich ośrodków jest tu ponad 180. Ten, który dziś odwiedziłem, został zbudowany głęboko w metrze, aby zapewnić im bezpieczeństwo. Przez kilka godzin każdego dnia rodzice mogą podrzucić swoje małe dzieci i dać im poczucie normalności do grania w gry i bycia po prostu dziećmi. Było też mnóstwo przyborów plastycznych i materiałów do rękodzieła, które pozwalają im na twórczą ekspresję, z dala od presji dorastania w strefie działań wojennych. Dzieci na Ukrainie potrzebują powrotu do dzieciństwa” – napisał Orlando Bloom.

Hollywoodzki aktor opublikował też serię zdjęć z tego miejsca. Orlando Bloom odwiedził też ukraińską rodzinę w Demydiwie. – Dziś spotkałem Natalię i Jurija, którzy przyjęli mnie do swojego domu w Demydiwie. Mają pięcioro dzieci w wieku od 8 do 27 lat. Trzy lata temu przyjęli również czwórkę rodzeństwa w wieku od 4 do 8 lat. Tak, to dziewięcioro dzieci! W miarę trwania wojny, w wyniku której dzieci stają się sierotami, Ukraina będzie potrzebowała więcej rodziców, aby pójść w ślady Natalii i Jurija i zabrać te dzieci do kochających domów. Są superludźmi. Powiedzieli mi, że ta wojna nauczyła ich jednej rzeczy... że rodzina jest najważniejsza. Kiedy w zeszłym roku musieli uciekać z domu po eskalacji wojny, zabrali bardzo mało, bo powiedzieli, że nie potrzebują niczego oprócz dzieci. UNICEF pracuje nad zakończeniem korzystania z domów opieki i zamiast tego wzmocnieniem wsparcia dla rodzin, aby każde ukraińskie dziecko było częścią ciepłej, opiekuńczej i oddanej rodziny, takiej jak Natalia i Julia – napisał aktor i podzielił się zdjęciami z tego wyjątkowego spotkania.

Orlando Bloom spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim

Hollywoodzki aktor miał też okazję spotkać się z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim. Nagranie z tego wydarzenie również pojawiło się na jego profilu. W opisie czytamy, że Orlando Bloom i Wołodymyr rozmawiali o poprawie sytuacji ukraińskich dzieci. Poruszyli też temat odbudowy szkół. „Podczas spotkania omówiliśmy projekty pomocy humanitarnej, kwestie odbudowy ze szczególnym uwzględnieniem interesów dzieci. UNICEF i nasze zespoły będą działać w kilku kierunkach, by przybliżyć zwycięstwo i przywrócić ukraińskim dzieciom szczęśliwe dzieciństwo – czytamy na profilu aktora.

Orlando Bloom wspomniał też, że aż 2,7 miliona ukraińskich uczniów musi uczyć się w trybie online lub hybrydowym. Dodał też, że około 1,5 miliona ukraińskich dzieci jest zagrożonych depresją, lękami i innymi problemami psychicznymi.

