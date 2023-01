Roksana Węgiel nagrała nowy teledysk. Pokazała 8 lat starszego chłopaka

Singiel „Ciche Szepty” zapowiada płytę pt. „13+5”. „Jest to moment, na który długo czekałam i włożyłam całą siebie, aby przekazać Wam wszystko, co działo się u mnie przez ostatnie 5 lat i to co dzieję się teraz! Nie mogę się doczekać, aż usłyszycie wszystkie piosenki”- napisała Roksana Węgiel na swoim Instagramie. „Jestem bardzo szczęśliwa i wydaje mi się, że słychać to w tej piosence, chyba po raz pierwszy utożsamiam się z każdym słowem” – wyznała artystka.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej są oficjalnie parą

Fani artystki zwrócili uwagę, że w pewnym momencie w klipie widać wymianę czułych gestów między zakochaną parą. Tym samym piosenkarka potwierdziła pojawiające się od kilku dni plotki o związku z Kevinem Mglejem. Zdaniem internautów 26-letni mężczyzna jest też adresatem niektórych słów piosenki.

„Samotnych kilka chwil / Już nie pamiętam ich / Przy tobie lepiej mi / Nadałeś rytm / Dlatego odlot, skok w bok / Wszystkie te problemy w naszych głowach nic niewarte / Chodź stąd, daj dłoń / Zanim postawimy niepoprawny krok” – śpiewa Roksana Węgiel w „Cichych szeptach”.

Roksana Węgiel ma starszego chłopaka

Kevin Mglej i Roksana Węgiel poznali się przy produkcji jej płyty. Wybranek wokalistki jest songwriterem, a wraz z Jeremim Sikorskim i Andrzejem Jaworskim tworzą autorsko-kompozytorsko-producencką grupę Wolf House. Jest także współzałożycielem wytwórni muzycznej Unity Records.

Różnica wieku między Roksaną, a jej ukochanym

Kevin Mglej jest starszy od Roksany o 8 lat, co spotkało się z krytyką ze strony internautów. – Między moimi rodzicami jest taka sama różnica wieku. Moja mama miała 17 lat, jak poznała się z moim tatą, a mój tato 25. Ja, jak poznałam Kevina też miałam 17 lat. Historia zatacza koło. Różnica wieku to może być kontrowersyjny temat dla niektórych osób, jednak przykładem są moi rodzice. Można z taką różnicą wieku stworzyć naprawdę kochającą się rodzinę – powiedziała artystka w rozmowie Onet Rano.

Kim jest Roksana Węgiel?

Roksana Węgiel jest zwyciężczynią „The Voice Kids” oraz pierwszą Polką, która wygrała Eurowizję Junior. Poza śpiewaniem wraz z przyjaciółką wzięła udział w programie „Dance, Dance, Dance”, w którym zajęły pierwsze miejsce. Można było ją także zobaczyć w roli prezenterki telewizyjnej w „You Can Dance. Nowa generacja”.

