W „Pierwszej miłości” Biały przygotowuje się do oświadczyn

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – streszczenie nowego odcinka

Marysia ma wyjątkowo trudny czas. Problemy z Julką, spotkanie z rodzicami gnębionej dziewczynki i konflikty Kacpra z Grażyną w klinice sprawiają, że nie jest jej teraz łatwo. Cieszy ją, że Michał coraz bardziej wspiera ją w tej sytuacji. Może też liczyć na niezawodne przyjaciółki.

Biały stara się dopiąć przygotowania związane z uroczystym wieczorem, podczas którego ma zamiar oświadczyć się ukochanej. Korzystając z tej okazji Filip zaprasza Igę do domu. Anka niespodziewanie zostaje wezwana przez jednego z profesorów na rozmowę. Natomiast Magda dziękuje Kalinie, że ta zabrała ją do siebie do domu. Mieszkanie u siostry jest jak powiew świeżego powietrza po „musztrze”, którą fundował jej ojciec. Kalina idzie na spotkanie z Leonem i Kacprem, w sprawie dalszego przebiegu terapii rodzinnej.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

