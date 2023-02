Książę Harry i Meghan Markle wyśmiani w „Miasteczku South Park”. Będzie pozew?

Książę Harry i Meghan Markle, mimo że od dawna już nie pełnią obowiązków rodziny królewskiej, to wciąż budzą ogromne zainteresowanie. Z pewnością jednymi z punktów, przez które ostatnio głośno jest o rodzinie Sussexów, są dokumentalny serial Netflix oraz autobiografia Harry'ego.

Książę Harry i Meghan Markle wyśmiani w „Miasteczku South Park”

Do wzbudzania ciągłego zainteresowania odnieśli się twórcy serialu „Miasteczko South Park”, którzy znani są z ostrego humoru i na przestrzeni lat nie oszczędzali celebrytów, polityków i osób z pierwszych stron gazet. Podobnie było w ostatnim odcinku o wymownym tytule „World Privacy Tour”, w którym w fabule pojawiły się postaci łudząco podobne do księcia Harry'ego i Meghan Markle.

Fani produkcji na ekranie zobaczyli księcia i księżną Kanady, a dokładniej mężczyznę z rudą czupryną i brunetkę ubraną w kostium, który był niemal identyczny, jak ten, który Meghan miała na sobie na Trooping the Colour w 2018 roku. W serialu para najpierw zostaje wybuczana przez rodzinę podczas pogrzebu królowej Kanady, a później występują w programie telewizyjnym. Co ciekawe postaci łudząco podobne do Harry'ego i Meghan występują z transparentami „Chcemy prywatności” i „Przestańcie na nas patrzeć”. W rozmowie z prezenterem pojawia się nawet wątek książki.

Kreskówkowy prowadzący show ewidentnie drwi ze swoich gości i zarzuca im, że z jednej strony pragną prywatności, a z drugiej wciąż celowo budzą zainteresowanie mediów. Na ten zarzut mocno oburzył się fikcyjny książę Kanady. – Jak pan śmie! Moja kochająca Instagrama złośliwa żona zawsze pragnęła prywatności – wykrzyczał. W dalszej części odcinka nie brakuje nawiązań do książki syna obecnego króla Wielkiej Brytanii. Jednemu z bohaterów animowany książę grozi „sinym penisem”, a postać łudząco przypominająca Meghan została nazwana „dziewczyną z bractwa, aktorką, influencerką i ofiarą”.

instagram

Książę Harry i Meghan Markle zareagują na swoje podobizny w „Miasteczku South Park”?

Jak można się domyślić, odcinek nie umknął książęcej parze. Jak twierdzi „The Spectator”, żona Harry'ego miała być tym wszystkim przytłoczona, ale postanowiła nie oglądać wspomnianego odcinka. Zaczęły się też pojawiać plotki, że małżeństwo zamierza pozwać twórców serialu „Miasteczku South Park”. Jednak w rozmowie z „People” przedstawiciel pary kategorycznie temu zaprzeczył. – Szczerze mówiąc, to nonsens. Całkowicie bezpodstawne, nudne doniesienia – podkreślił.

Czytaj też:

Matka Królikowskiego zabrała głos po zatrzymaniu aktora. „Podejmuje własne decyzje”Czytaj też:

Emma Mackey nie wraca na plan „Sex Education”. Aktorka żegna się z serialem Netfliksa