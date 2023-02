Celine Dion jest nieuleczalnie chora. Jej siostra zdradziła, jak się czuje

W grudniu zeszłego roku światowej sławy wokalistka Celine Dion przyznała, że jest nieuleczalnie chora. Z tego powodu diva musiała odwołać europejską trasę koncertową.

Céline Dion opowiedziała o swojej nieuleczalnej chorobie

W nagraniu na Instagramie ze łzami w oczach Celine Dion zdradziła, że cierpi na zespół sztywnego człowieka. Gwiazda od dłuższego czasu ma problemy zdrowotne, ale dopiero teraz wyznała, jaką diagnozę usłyszała. – Jak wiecie, zawsze byłam jak otwarta książka. Wcześniej nie byłam na to gotowa, teraz mogę powiedzieć. Od dłuższego czasu mam problemy zdrowotne. Było mi trudno o tym mówić – powiedziała.

W dalszej części wideo wokalistka w skrócie opowiedziała, w czym choroba się przejawia. Dodała, że na zespół sztywnego człowieka cierpi zaledwie jedna na milion osób. – Wciąż poznajemy to schorzenie i teraz wiemy, że to ona powodowała moje ciężkie skurcze mięśniowe. Niestety mają one wpływ na moje życie, sprawiają, że czasem mam problemy z poruszaniem się, nie pozwalają mi na śpiewanie – kontynuowała.

Celine Dion jest nieuleczalnie chora. W jakim obecnie jest stanie?

Od tamtego czasu gwiazda nie informowała o swoim stanie zdrowia. Teraz głos zabrała jej starsza siostra, która także jest piosenkarką. W rozmowie z kanadyjskim serwisem Le Journal de Montreal kobieta powiedziała, że celebrytka jest w Denver w stanie Kolorado i znajduje się pod opieką specjalistów. Podkreśliła też, że Celine Dion jest niezwykle szczodrą i ciepłą osobą. – Wierzę, że życie zwróci jej to, co od siebie dała – dodała 74-latka.

Claudette Dion zdradziła redakcji, w jaki sposób stara się pomagać swojej młodszej siostrze. – Zamiast płakać nad jej losem, staram się przekazywać jej pozytywne wibracje i zapewniać, że pewnego dnia wróci na scenę – wyznała.

