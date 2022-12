Céline Dion ze łzami w oczach opowiedziała o swojej nieuleczalnej chorobie

Céline Dion podzieliła się z fanami wstrząsającą wiadomością. W nagraniu na Instagramie ze łzami w oczach wyznała, że cierpi na zespół sztywnego człowieka. Gwiazda od dłuższego czasu ma problemy zdrowotne, ale dopiero teraz wyznała, jaką diagnozę usłyszała. – Jak wiecie, zawsze byłam jak otwarta książka. Wcześniej nie byłam na to gotowa, teraz mogę powiedzieć. Od dłuższego czasu mam problemy zdrowotne. Było mi trudno o tym mówić – wyznała wokalistka.

W dalszej części wideo wokalistka w skrócie opowiedziała, w czym choroba się przejawia. Dodała, że na zespół sztywnego człowieka cierpi zaledwie jedna na milion osób. – Wciąż poznajemy to schorzenie i teraz wiemy, że to ona powodowała moje ciężkie skurcze mięśniowe. Niestety mają one wpływ na moje życie, sprawiają, że czasem mam problemy z poruszaniem się, nie pozwalają mi na śpiewanie – kontynuowała.

Céline Dion jest odwołała trasę koncertową po Europie

Legendarna wokalistka już w lutym miała rozpocząć swoją trasę koncertową po Europie. Niestety ze względu na stan zdrowia jest zmuszona ją odwołać. Przekazując tę informację za pośrednictwem mediów społecznościowych, nie kryła smutku. – Śpiewanie to jest to, co robiłam przez całe swoje życie i to, co najbardziej kocham. Brakuje mi tego. Chciałabym was wszystkich zobaczyć ze sceny i dla was wystąpić. Podczas show daję z siebie 100 proc., ale teraz mój stan na to nie pozwala – powiedziała. Céline Dion codziennie wykonuje ćwiczenia rehabilitacyjne. Zaznaczyła, że jest otoczona świetną opieką lekarską i może liczyć na swoje dzieci.

Na koniec piosenkarka podkreśliła, że jako cel stawia sobie powrót do zdrowia. To mój cel. Dziękuję wam za waszą miłość i wsparcie. To wiele dla mnie znaczy. Dbajcie o siebie. Kocham was i mam nadzieję znowu was zobaczyć – dodała.

Czytaj też:

Małgorzata Potocka pożegnała Jana Nowickiego. Pokazała zdjęciem z byłym mężemCzytaj też:

QUIZ z filmów „Och, Karol” i „Kogel-mogel”!