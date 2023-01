Piotr Adamczyk z żoną nie zamierzają wracać do kraju? Podali powód

Piotr Adamczyk to jeden z najpopularniejszych aktorów w kraju. Na swoim koncie ma takie filmy jak „Listy do M”, „Och, Karol” czy „Ikar. Legenda Mietka Kosza”. Jego fani nie kryli zdumienia, kiedy artysta o jego statusie postanowił wyjechać do USA i prawdopodobnie na razie nie zamierza wracać.

Piotr Adamczyk i Karolina Szymczak podbijają USA.

Razem z Piotrem Adamczykiem za ocena wyjechała jego młoda o 20 lat żona. Karolina Szymczak także jest aktorką, która fachu uczyła się właśnie w Stanach Zjednoczonych i tam zamierza zrobić karierę. Za to Adamczyk już po kilkunastu miesiącach podbił Hollywood, mimo że do tej pory pojawiał się głównie w ojczystych produkcjach i ma polski akcent. Na swoim koncie ma role w produkcjach w produkcjach Disney+, Amazona oraz Apple.

W ostatnim wywiadzie wybranka aktora zdradziła, dlaczego nie zamierza wracać do kraju.

Teraz nie dostaję propozycji w Polsce, bo ludzie patrzą na mnie przez pryzmat znanego męża. Fakt, że jestem jego żoną, automatycznie dorysowuje mi stereotypowe cechy „żonki”, która nie ma nic ciekawego do zaproponowania światu. Tymczasem ja nazywam się Karolina Szymczak, skończyłam amerykańską szkołę aktorską, studia dziennikarskie w Polsce – wyjaśniła w rozmowie z redakcją NOIZZ.

Artystka podkreśliła też, że relacje między pracownikami w USA i Polsce wyglądają zupełnie inaczej. Opowiedziała, jak wyglądała jej współpraca z legendami kina. – Podczas pracy na planie miałam sceny z Olivią Wilde czy z Katherine Waterstone, niekwestionowanymi gwiazdami kina. Mogły mnie omijać i nawet nie zamienić ze mną słowa, jak to pamiętam z moich doświadczeń na polskim podwórku. Olivia i Katherine zachowywały się zupełnie odwrotnie. Traktowały mnie po prostu jak koleżankę z planu – powiedziała.

