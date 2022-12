Karolina Pajączkowska marzy o swoim talk-show. „Jestem gwarantem rzetelności”

Karolina Pajączkowska popularność zyskała dzięki udziałowi w programie „Top Model”. Później zmieniła branżę i została dziennikarką TVN24 Biznes i Świat, a trzy lata temu przeszła do TVP Info. Ta zmiana nie spodobała się fanom celebrytki, ale Pajączkowska w ostatnim wywiadzie wyznała, że nie ma z tym problemu. Opowiedziała też o swoich zawodowych marzeniach.

Karolina Pajączkowska o marzeniach zawodowych

Karolina Pajączkowska udzieliła wywiadu redakcji „Sieci”, gdzie odniosła się do negatywnych komentarzy, które pojawiły się po zmianie pracodawcy. – Mówię to, co myślę, a nie to, co wypada. Często słyszę: Byłaś w TVN, teraz jesteś w TVP, gdzie pójdziesz, jak cię zwolnią? Gdzie pójdę? Może do CNN. Jestem dwujęzyczna. Nikomu nie muszę przyklaskiwać – wyznała. Podczas rozmowy gwiazda nie kryła optymizmu, z którym patrzy w przyszłość i oceniła samą siebie naprawdę wysoko.

Najlepsze lata mam przed sobą. Jestem gwarantem rzetelności. Nie dodaję komentarzy, bo nie ma takiej potrzeby. Jestem typem amerykańskiej prezenterki w stylu Fox News – podkreśliła.

Była uczestniczka „Top Model” opowiedziała też o swoich zawodowych marzeniach. Pajączkowska mierzy naprawdę wysoko. W wypowiedzi nawiązała do nierówności w zawodzie, jaki wykonuje. – W Polsce nie ma teraz takiego z kobietą w roli głównej. Talk-show prowadzą tylko faceci. A w USA najbogatsze kobiety to Oprah Winfrey czy Ellen DeGeneres. Ich majątki są wyceniane na miliardy dolarów – powiedziała i dla podkreślenia racji dodała kilka argumentów. – Potrzeba nam takiego talk-show, żeby kobieta pokazała, że też ma inteligentne poczucie humoru, ale jak ktoś przyjdzie ze swoją historią, to ona będzie umiała wysłuchać, wzruszyć się i płakać razem z nim, a nie pajacować – zaznaczyła.

Internauci oburzeni pomysłem Karoliny Pajączkowskiej

Pomysły na przyszłość dziennikarki Karoliny Pajączkowskiej zdecydowanie nie spodobały się odbiorcom. „TVP skutecznie pozbawia rozumu, a tym bardziej rzetelności. To nie są akurat atuty w tej instytucji. Co innego aparycja”; „Prędzej do rassija 1”; „Nikt kto pracuje w obecnej TVP, nie jest gwarantem rzetelności... nawet pogodynka”; „O mój Boże! Czy ktoś mógłby jej wyjaśnić, na czym polega rzetelność dziennikarska?”; „A myślałem, że już nic mnie dziś nie rozbawi”– czytamy.

Czytaj też:

Aleksandra Szwed o macierzyństwie. „Nie byłam pewna, czy dożyję końca ciąży”Czytaj też:

Melanie C jednak wystąpi na sylwestra. Ale nie w TVP