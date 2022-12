Internauci zachwyceni reklamą Żabki z Marylą Rodowicz. „Odmrażamy królową”

Najnowsza reklama Żabki pokazuje tajemnicze laboratorium i naukowca, który popija kawę. Omyłkowo odkłada kubek na zielonym przycisku, który najwyraźniej „odmraża” zamkniętą w kapsule hibernacyjnej Marylę Rodowicz. Artystka sama zaczyna popijać kawę i tańczyć w rytm utworu „Free” Ultra Nate. „Nie śpimy! Lecimy!” – mówi i zachęca oczywiście do odpalania „Kawonamentu” w Żabce.

facebook

– Krążą o mnie w internecie takie memy, że już mnie rozmrażają, bo już się zbliża sylwester i to jest bardzo zabawne. Te memy mnie tak bardzo śmieszą, że na tej podstawie został więc wymyślony ten spot reklamowy – twierdziła już w 2019 roku Maryla Rodowicz, kiedy w sieci pojawiło się wideo, promujące jej trasę. „Halo, halo panowie koniec. Kończymy robotę. Nie będzie żadnego zamrażania w tym roku” – mówiła wtedy na nagraniu.

Internauci zachwyceni Rodowicz w reklamie Żabki. „Hejcik przekuć na hajsik”

Internauci są zachwyceni nową reklamą. „Pogratulować Pani Maryli dystansu do siebie!”; „Pani Maryla świetnie wygląda!”; „Dajcie dużą premie pomysłodawcom tej reklamy”; „Też mi nowość. Pani Maryla Rodowicz jest odmrażania co rok na sylwestra”; „Sylwester z Żabką”; „O i piękne. Dobry przykład jak drobny hejcik przekuć na hajsik super”; „No geniusz to wymyślił! Jeszcze teraz gdyby E. G. Zgodziła się na reklamę z czasów piramid” – piszą pod wideo w mediach społecznościowych.

Klip do tej pory zebrał prawie 900 reakcji na Facebooku.

Czytaj też:

„Chłopaki do wzięcia”. Zaskakująca przeszłość Ireneusza. Był doradcą premieraCzytaj też:

Sławomir Świerzyński z Bayer Full ma bardzo niską emeryturę. „Nawet łódki nie zatankuje”