„Chłopaki do wzięcia”. Zaskakująca przeszłość Ireneusza. Był doradcą premiera

Program „Chłopaki do wzięcia” emitowany jest na antenie Polsat Play od 2012 roku i doczekał się 22. sezonów. Format opowiada o mężczyznach z miasteczek i wsi, którzy „nie lubią słowa „singiel”, a preferują „kawaler”. Szukają partnerek na całe życie, a między czasie pracują dorywczo, spotykają się, krążą po rynkach miast lub stoją na autobusowych dworcach. Robią wszystko, by zaimponować dziewczynom. Część z nich w akcie desperacji zgłasza się do biur matrymonialnych.

„Chłopaki do wzięcia” Ireneusz był doradcą premiera

Jednym z bardziej popularnych uczestników jest Ireneusz, zwany też Irasem, który jest muzykiem. Jak się okazuje, do show zgłosił się za namową swoich fanów. Iras jest liderem kapeli punkrockowej „Defekt Muzgó”. Zespół u szczytu swojej popularności był w latach 80. i 90.

Muzyka nie jest jednak jedyną życiową drogą Ireneusza. W przeszłości był związany z polityką. Uczestnik programu „Chłopaki do wzięcia”. W 1993 roku startował w wyborach parlamentarnych z listy PSL, a później został on powołany do funkcji doradcy strategicznego Waldemara Pawlaka, który wówczas był premierem. – Ja jestem prawnikiem z wykształcenia i byłem doradcą premiera Pawlaka. Proponował mi tekę ministerialną, ale odmówiłem, bo jak powiedział przed wojną Piłsudski „polityka to jest ku***”. I mimo tej propozycji nie chciałem się w to bawić. Odmówiłem, choć premierowi się nie odmawia. Mam jednak wielu przyjaciół z PSL-u i PO. Ostatnio miałem spotkanie z ministrem Sawickim we Wrocławiu, moim kolegą jest także Edziu Grzeszczak, który jest Marszałkiem Sejmu – powiedział w jednym z wywiadów.

