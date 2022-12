Kolejna tragedia Tiny Turner. Jej syn nie żyje

Pierwsze informacje o złym stanie zdrowiea Ronnie'go Turner dotarły do mediów w czwartek. Wówczas serwis TMZ poinformował, że z jego domu wykonano telefon i poproszono o pomoc. Mężczyzna miał problemy z oddychaniem. Chwilę później syn legendy muzyki już nie oddychał. Sąsiedzi próbowali go reanimować, ale nie udało się. W przeszłości chorował na raka, ale przyczyna śmierci nie jest jeszcze ustalona.

Informację o śmierci syna Tiny Turner potwierdziła jego żona. Afida na Instagramie opublikowała obszerny post, w którym wyraziła swój smutek. „Mój Boże, Ronnie Turner, prawdziwy anioł, wielka dusza, mój mąż, mój najlepszy przyjaciel, moje kochanie. Zrobiłam wszystko, co mogłam. Tym razem nie byłam w stanie Cię uratować” – czytamy.

W dalszej części postu kobieta nawiązała do ojca zmarłego oraz brata, który w 2018 roku popełnił samobójstwo. „Kochałam Cię przez te 17 lat, jestem wściekła. To prawdziwa tragedia, Ty, Twój brat Craig i Twój ojciec odpoczywajcie w raju” – dodała. Do wpisu żona Ronnie'go Turnera dołączyła kilka zdjęć, w tym także te, na którym pozuje razem z mężem i Tiną Turner.

Ronnie Turner – kim był?

Ronnie Turner był jedynym synem Tiny i Ike'a Turner. Jego rodzice rozwiedli się w 1978 roku. Jego ojciec był uzależniony od narkotyków i alkoholu, fizycznie i psychicznie znęcał się nad jego matką, co spowodowało próbą samobójczą wokalistki. Ronnie Turner miał przyrodniego brata Craiga Raymonda z poprzedniego związku jego matki. Tak jak sławni rodzice próbował zaistnieć w show-biznesie. W latach 90. wystąpił w filmie „What's Love got to Do WithIt”.

