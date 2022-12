Cezary Żak o pokusach. Wyznał, że „kręcą go 16-latki”

Cezary Żak, który przez kata głównie był kojarzony z rolą Karola Krawczyka, obecnie głównie jest aktorem i reżyserem w teatrze. Gwiazdor był gościem ostatniego odcinka podcastu „WojewózkiKęrdzierski” i podczas długiej rozmowy otworzył się na wiele tematów.

Cezary Żak o pokusach poza małżeństwem i słabości do 16-latek

Najciekawszym wątkiem ostatniego odcinka „WojewodzkiKędzierski” okazały się jednak słabości Cezarego Żaka. Jeden z prowadzących Kuba Wojewódzki zaznaczył, że zrobił wywiad środowiskowy, z którego wynika, że w czasach szkolny przyszły aktor bardzo lubił towarzystwo dojrzałych kobiet. Podobno zawsze lubiłeś rozmawiać ze starszymi paniami mądrymi. Kręciły cię starsze panie w szkole? – zapytał Wojewódzki. Zaskoczony Żak zaprotestował, jednak prawdopodobnie nie zdążył tego przemyśleć.

Nigdy. Wręcz przeciwnie, mnie do dzisiaj kręcą 16-latki – wyznał.

Czujny Kuba Wojewódzki postanowił uratować kolegę z branży. – Nie mów o tym! 18-latki – podkreślił za serialowego Karola Krawczyka, który później próbował z tego wybrnąć. – A przepraszam. No mówię właśnie – dodał skruszony.

To nie był jednak koniec wątku romantycznych relacji. Wojewódzki postanowił dopytać, czy aktor był wierny swojej żonie. – Naprawdę żona, z którą jesteś od 22. roku życia, to jest twoja pierwsza poważna dziewczyna? Mówiąc wprost, od czasu kiedy jesteś z żoną, nie miałeś kontaktu z żadną inną kobietą? – pytał dziennikarz, a celebryta potwierdził. Następnie prezenter ocenił go jako świętego, na co gwiazdor także przytaknął. – Nie masz żadnych pokus? – drążył Wojewódzki. Żak zamilkł na chwilę, a później odpowiedział: Tak. Wówczas dziennikarz się zaśmiał, co zachęciło aktora do wytłumaczenia się. – Mam pokusy. Jakoś sobie radzę – podkreślił.

