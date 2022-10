Andrzej Piaseczny opowiedział o zmarłym ojcu. Z trudem powstrzymał łzy

„To tylko kilka dni”, to format TTV, w którym znani i lubiani spędzają trochę czasu z niepełnosprawnymi. To już drugi sezon produkcji. W programie udział biorą m.in. Cleo, Joanna Liszowska, Akop Szostak, Rinke Rooyens oraz Andrzej Piaseczny. Każdy z nich na jakiś czas staje się opiekunem osoby z niepełnosprawnością. Piasek spędził trochę czasu z Krzysztofem, który jako 28-latek zachorował na nowotwór kości. Mężczyzna w wyniku choroby stracił kość od kostki aż po udo, w miejsce której wszczepiono endoprotezę. Uczestnik nie tylko musiał pożegnać się ze sportem, ale też mocno ograniczyć życie towarzyskie.

Andrzej Piaseczny otworzył się na temat zmarłego ojca

Andrzej Piaseczny stanął na wysokości zadania i zorganizował wspólne wyjście do fryzjera, na imprezę, a także na basen. Jednak nie to najbardziej poruszyło widzów. Wokalista otworzył się i szczerze opowiedział Krzysztofowi o swojej relacji z ojcem, którego stracił przedwcześnie. – Mój to zmarł wiele lat temu na raka. Trafiłeś w mój czuły punkt – wyznał artysta, powstrzymując łzy. Wzruszenie było jednak widoczne gołym okiem. Podkreślił, że obecnie bardzo brakuje mu ojca. – Pamiętam, że jako dziecko czułem miłość ojca, on był i było fajnie. Gdy byłem nastolatkiem, wydawało mi się, że go nie potrzebuję. Mógłbym powiedzieć, że jeśli mi brakuje ojca, to właśnie teraz – powiedział.

W dalszej części szczerej rozmowy Andrzej Piaseczny podkreślił, że mówienie na temat ojca przychodzi mu z trudem. – Jak jesteś dzieciakiem, to jesteś głupi i to jest wpisane. Nie mówię o mądrości książkowo-naukowej, a życiowej, którą trzeba zdobyć. Nigdy nie miałem szansy w dorosłym życiu poczuć miłości ojca. Nie umiem rozmawiać na takie tematy – dodał 51-latek. Andrzej Piaseczny rzadko publicznie mówi o swoim ojcu. Często jednak chwali się relacją z mamą, z którą ma świetny kontakt. Jakiś czas temu wystąpili razem w programie telewizyjnym.

