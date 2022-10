Michał Wiśniewski i jego żona spodziewają się kolejnego dziecka

Michał Wiśniewski poślubił Polę Wiśniewską w kwietniu 2020 roku. To piąta żona celebryty. Ostatnio para zdecydowała się odnowienie przysięgi małżeńskiej podczas 50. urodzin gwiazdora. Plotki o powiększeniu rodziny pojawiły się właśnie po tym wydarzeniu. Wówczas fani dopatrzyli się u wybranki Wiśniewskiego zaokrąglonego brzuszka. Oboje konsekwentnie zaprzeczali, jednak teraz na Instagramie pochwalili się radosną nowiną. Na zdjęciu udostępnionym przez Michała i Polę Wiśniewskich widzimy test ciążowy z pozytywnym wynikiem. W tle widoczny jest wspólny syn małżeństwa Falco Amadeusz, który trzyma w dłoni opakowanie od tekstu. „Oops! We Did It Again” – brzmi podpis (ang. Ups, znów to zrobiliśmy). W komentarzach posypały się gratulacje.

Michał i Pola Wiśniewscy – dzieci

Życie uczuciowe Michała Wiśniewskiego było bardzo burzliwe. Piosenkarz aż pięciokrotnie zawierał związek małżeński. Jego pierwszą żoną była Magda Femme, pierwsza wokalistka grupy Ich Troje. Kolejną były Mandaryna, Anna Świątczak i Dominika Tajner. Michał Wiśniewski ma już piątkę dzieci z poprzednich małżeństw. Najstarszych – Fabienne i Xaviera matką jest Mandaryna. Córki Etienette i Viviennne są owocem małżeństwa z Anną Świątczak. Pociecha, której matką jest Pola Wiśniewska, to piąte dziecko gwiazdora.

Maluch, który przyjdzie niedługo na świat, będzie także szóstą pociechą dla Poli Wiśniewskiej. Zanim wyszła za celebrytę, doczekała się czwórki dzieci w wieku: 19, 14, 10 i 8. Kobieta nie pokazuje ich w mediach społecznościowych, tłumacząc to ich prośbą o zachowanie anonimowości.

instagramCzytaj też:

Kanye West w bluzie z twarzą papieża Polaka. Tak prezentował się na Paris Fashion Week