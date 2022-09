Od „The Voice Kids” po „America's Got Talent”. Jak zmieniła się Sara James?

Poznaliśmy ją w 4. edycji programu „The Voice Kids”. Sara Egwu-James jako 12-letnia wtedy piosenkarka pojawiła się na przesłuchaniach w ciemno i wykonała piosenkę „Anyone” Demi Lovato. Swoim występem poruszyła wszystkich jurorów, jednak ostatecznie zdecydowała, że dołączy do drużyny Tomsona i Barona z grupy Afromental.

W sing off awans zapewniło jej z kolei świetne wykonanie piosenki „Hero” Mariah Carey, a do ścisłego finału awansowała dzięki swojej interpretacji piosenki „My Hometown” z filmu „Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga”.

W finale zaprezentowała dwie piosenki – „The Greatest Love of All” Whitney Houston oraz „Czas nas uczy pogody” Grażyny Łobaszewskiej. Tymi występami ostatecznie przypieczętowała swój sukces. W sierpniu 2021 roku, po tym, jak zwyciężyła w programie TVP, nastolatka wydała piosenkę w duecie z Kubą Szmajkowskim, znanym też z „The Voice Kids”. Utwór „Czarny młyn” promował film przygodowy pod tym samym tytułem.

Sara James. Zaczęła śpiewać w wieku 6 lat

Sara Egwu-James pochodzi ze Słubic. Jej mama jest Polką, a tata ma nigeryjskie korzenie. John James również jest muzykiem i brał udział w programach „Bitwa na głosy” czy „X Factor”.

Już w programie „The Voice Kids” zaobserwować mogliśmy, jak ważna dla nastolatki od zawsze była muzyka. Mówiła, że śpiewać zaczęła, gdy miała 6 lat, a swój warsztat szlifowała w Szkole Podstawowej w Ośnie Lubuskim oraz Państwowej Szkole Muzycznej w Słubicach. Wiadomo też, że kształciła się muzycznie w Miejskim Ośrodku Kultury SMOK.

Sara James na Eurowizji 2021

Po sukcesie w „The Voice Kids” Sara James próbowała swoich sił w 19. Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci w Paryżu. Wykonanie utworu „Somebody” zapewniło jej poparcie telewidzów i jurorów, dzięki czemu została reprezentantką Polski. Ostatecznie w konkursie w grudniu 2022 roku zajęła drugie miejsce.

Sara James nie zwalnia tempa i wciąż sięga po swoje marzenia. Już dziś zobaczymy ją w „America's Got Talent”, w którym powalczy o główną nagrodę, tj. 1 mln dolarów. Wróćmy jednak do początków jej kariery w telewizyjnych show – w naszej galerii możecie obejrzeć, jak zmieniła się Sara James od czasu emisji pierwszego odcinka „The Voice Kids”.

