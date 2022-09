„America's Got Talent”. Gdzie obejrzymy finał z Sarą James?

Przed nami finał „America's Got Talent”, w którym z 10 przeciwnikami zmierzy się Sara James. 14-latka na bieżąco prosi widzów o wsparcie i „trzymanie kciuków” za jej wygraną. Chociaż wciąż nie wiadomo, jaki repertuar wybrała młoda artystka, w jej mediach społecznościowych roi się od spekulacji, że wykona piosenkę Whitney Houston, do której od początku swojej kariery jest porównywana.

Gdzie oglądać finał „America's Got Talent”?

Program „America’s Got Talent” emitowany jest przez stację NBC. Przez jakiś czas amerykańskie show nadawane było także w Polsce, na antenie TV6, a obecnie możemy go oglądać w telewizji WP. Odcinek z Sarą James będzie jednak emitowany tam dopiero w niedzielę 18 września o godzinie 19:50.

Finał „America's Got Talent” na żywo

Według informacji na stronie telewizji NBC, finał 17. edycji „America's Got Talent” zostanie wyemitowany we wtorek 13 września. Na wyniki głosowania telewidzów przyjdzie nam jednak poczekać do następnego dnia, tj. 14 września. Transmisja z finału nadawana będzie też na stronie internetowej stacji NBC. Aby mieć do niej dostęp polscy widzowie muszą zainstalować program, który umożliwi im połączenie z amerykańskim serwerem.

