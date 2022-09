Marcin Hakiel pokazał zdjęcie z nową dziewczyną. Nie zabrakło wymownego podpisu

Marcin Hakiel od czasu rozstania z Katarzyną Cichopek stał się bardzo aktywny w mediach społecznościowych, mimo że początkowo założenia były zupełnie inne. Zarówno aktorka jak i tancerz mieli nie komentować sprawy. Tancerz szybko zmienił zdanie. Najpierw udzielił szczerego wywiadu w programie „Miasto kobiet”, w którym zdradził kulisy rozstania. Do tej pory chętnie relacjonuje chwile spędzone z dziećmi, ale też podgrzewa atmosferę wokół swojej nowej sympatii. Plotki o kolejnym związku celebryty pojawiły się już w lipcu. Wówczas Hakiel nie komentował medialnych doniesień, ale anonimowy informator twierdził, że para miała poznać się przez internet. Kobieta, która uważana była za dziewczynę Hakiela, także miała mieć dziecko.

Marcin Hakiel pochwalił się nową sympatią

Jakiś czas później pochwalił się zdjęciem z muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. Wówczas fani zaczęli podejrzewać, że nie była to samotna wycieczka. Wyjątkowo nie było to selfie, co dało fanom do myślenia. Jedna z internautek zapytała w komentarzu, kiedy pokaże obserwatorom swoją nową sympatię. Tancerz nie odpowiedział wprost, ale posłużył się wymownym cytatem. „Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu” – napisał.

Teraz okazało się, że domysły internautów były prawdziwe. Marcin Hakiel udostępnił zdjęcie z romantycznego spaceru prawdopodobnie z nową wybranką. Na InstaStory były mąż Katarzyny Cichopek chwali się szerokim uśmiechem, a za nim skrywa się tajemnicza blondynka. Możemy zobaczyć tylko kawałek ramienia i długie blond włosy. Tym razem gwiazdor użył tego samego opisu: Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Tym samym zasugerował, że wątki nowej sympatii są połączone.

