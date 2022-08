Marcin Hakiel odpowiada na pytanie o partnerkę. Co napisał?

Kiedy Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel ogłosili rozstanie na początku marca, w sieci zawrzało. Chociaż oboje zapowiedzieli niekomentowanie sprawy, to tancerz nie wytrzymał zbyt długo. Chwilę później udzielił wyjątkowo szczerego wywiadu w programie „Miasto kobiet”. W rozmowie zasugerował, że to aktorka jest winna rozpadowi ich związku. Kiedy Marcin Hakiel otrząsnął się po rozstaniu, stał się bardzo aktywny na Instagramie. Tancerz chętnie publikuje zdjęcia z dziećmi, wspomnienia z wyjazdów oraz szczegóły ze swojego życia prywatnego.

Marcin Hakiel ma nową dziewczynę?

Na początku lipca do mediów dotarły informacje, że celebryta ma nową wybrankę serca. – Marcin uporał się już z rozstaniem z Kasią i stwierdził, że nie będzie zamykał się na nowe relacje. Nie szukał partnerki, ale ta się znalazła. Poznali się przez internet. Spotykają się od trzech tygodni – powiedział portalowi Plotek anonimowy informator.

Domniemana partnerka tancerza również ma mieć dziecko, które już zdążyło poznać pociechy Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela. – Okazało się, że nadają na tych samych falach, co więcej, oboje są rodzicami. Adaś i Helenka mieli już poznać dziecko nowej lubej Hakiela. Bardzo się polubili, co dla Marcina miało olbrzymie znaczenia, ponieważ przez rozstanie z Cichopek Adaś i Helenka wiele przeszli – zdradziło Plotkowi źródło. Redakcja portalu skontaktowała się z głównym zainteresowanym, jednak ten był dość oszczędny w słowach. – Dzień dobry, bez komentarza. Pozdrawiam. Zaufanego informatora również – powiedział celebryta.

Marcin Hakiel odpowiada na pytanie o partnerkę

Teraz Marcin Hakiel pochwalił się w mediach społecznościowych weekendowym wypadem. Celebryta zdradził, że udał się na wycieczkę do muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. Opublikował dwa zdjęcia, jednak nie są to selfie, więc fani zaczęli podejrzewać, że nie była to samotna wyprawa. Jedna z obserwatorek zapytała w komentarzu, kiedy pokaże obserwatorom swoją nową sympatię. Tancerz nie odpowiedział wprost, ale posłużył się wymownym cytatem. „Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu” – możemy przeczytać.

