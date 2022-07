Marcin Hakiel ma nową dziewczynę? „Poznali się przez internet”

Kiedy Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel ogłosili rozstanie na początku marca, w sieci zawrzało. Chociaż oboje zapowiedzieli niekomentowanie sprawy, to tancerz nie wytrzymał zbyt długo. Chwilę później udzielił wyjątkowo szczerego wywiadu w programie „Miasto kobiet”.

W rozmowie z Aleksandrą Kwaśniewską zasugerował, że to on został zdradzony, a internauci tym bardziej zaczęli podejrzewać aktorkę o romans z Maciejem Kurzajewskim, z którym prowadzi pogram „Pytanie na Śniadanie”. Hakiel podczas wywiadu wyznał, że od jakiegoś czasu Katarzyna Cichopek prosiła go o „więcej wolności, przestrzeni”.

– Ja jej to dałem, a pewnego dnia okazało się, że ta wolność ma imię. To jest coś, na co nie byłem przygotowany – mówił. – Przyszedł taki moment, kiedy zrozumiałem, że ten okręt, z którym spędziłem 17 lat, on już od dłuższego czasu płynął pod inną banderą – opisał całą sytuację tancerz. W czasie rozmowy wybrzmiała sugestia, że to Katarzyna Cichopek jest winna końca związku. Aktorka miała zdradzić tancerza. Od czasu pamiętnego wywiadu Hakiel stał się bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Tancerz informował swoich fanów o każdym szczególe ze swojego życia.

Marcin Hakiel już ma nową partnerkę?

Rozwód pary zbliża się wielkimi krokami, a ostatnio Hakiel stał się mniej aktywny na Instagramie. Jak donosi Plotek, tancerz znalazł sobie nową dziewczynę, z którą spotyka się już od trzech tygodni. – Marcin uporał się już z rozstaniem z Kasią i stwierdził, że nie będzie zamykał się na nowe relacje. Nie szukał partnerki, ale ta się znalazła. Poznali się przez internet. Spotykają się od trzech tygodni – powiedział portalowi anonimowy informator.

Sprawa wydaje się poważna. Domniemana partnerka tancerza również ma mieć dziecko, które już zdążyło poznać pociechy Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela. – Okazało się, że nadają na tych samych falach, co więcej, oboje są rodzicami. Adaś i Helenka mieli już poznać dziecko nowej lubej Hakiela. Bardzo się polubili, co dla Marcina miało olbrzymie znaczenia, ponieważ przez rozstanie z Cichopek Adaś i Helenka wiele przeszli – zdradziło Plotkowi źródło. Redakcja portalu skontaktowała się z głównym zainteresowanym, jednak ten był dość oszczędny w słowach. – Dzień dobry, bez komentarza. Pozdrawiam. Zaufanego informatora również – powiedział celebryta.

