Sebastian Fabijański o Maffashion: W ostatnich tygodniach związku Julia miała romans

Głośny wywiad, którego udzielił Sebastian Fabijański, odbił się szerokim echem. Aktor opowiedział o końcu w związku z matką swojego syna Maffashion, a także spotkaniu z kontrowersyjną celebrytką Rafalalą. Gwiazdor wyznał, że tamtego dnia przyjmował narkotyki, które sprawiły, że nic nie pamięta. W rozmowie z dziennikarzem podkreślił, że bał się, że Rafalala ma więcej nagrań z jego udziałem, a nie tylko to, które jakiś czas temu trafiło do sieci. Myślał też, że kobieta może być w posiadaniu sekstaśmy z jego udziałem. Dzień przed nagraniem „najtrudniejszego wywiadu w życiu” Fabijański odważył się spotkać z celebrytką i okazało się, że na zarejestrowanych taśmach nie ma nic szczególnie kompromitującego.

Następnie głos zabrała Rafalala. Celebrytka także udzieliła wywiadu i podkreśliła, że to nie ona szantażowała Sebastiana Fabijańskiego. Wyznała też, że momentami to ona się tak czuła. Także ówczesnej partnerce aktora zarzuciła nękanie i przykre wiadomości oraz telefony. Co ciekawe, Rafalala stwierdziła, że to Maffashion była niewierna.

Maffashion miała romans?

Doniesienia o rzekomym romansie może potwierdzać też wpis tajemniczej Izabeli. Kobieta, która była w związku z operatorem kanału „Z Dvpy” wydała publiczne oświadczenie na swoim Instagramie i zwróciła się bezpośrednio do Maff. „Mam tylko jedną prośbę – do ciebie Julia – jeśli to czytasz... przestań oznaczać mnie w swoich relacjach, nie wrzucaj już królików (tak, wiadomość dotarła), bo to jest żałosne i perfidne z twojej strony... nie jestem w stanie zrozumieć, jak kobieta, która sama była zdradzana, jest w stanie zafundować coś takiego drugiej kobiecie” – czytamy na jej profilu.

Sebastian Fabijański zarzuca Maffashion romans

Po tych doniesieniach kolejny raz głos zabrał Sebastian Fabijański. Aktor wydaje się już być zmęczony coraz to nowymi plotkami. „Miałem nadzieję, że ostatni mój wywiad zakończy tę karuzelę, która towarzyszy mi od kilku tygodni. Niestety, ta kręci się dalej. Napiszę krótko, chcąc być konsekwentnym. Nie pozwolę nikomu, absolutnie nikomu, zarzucać Julii Kuczyńskiej – matce mojego dziecka (!), tego, co zarzuca się jej w wywiadzie dla portalu Plejada.pl” – czytamy.

Na tym jednak nie zakończył swojego oświadczenia, a posunął się jeszcze dalej. Aktor przyznał, że matka jego dziecka miała romans. „W temacie naszej relacji. Razem z Julią pomimo licznych rozmów, prób i terapii nie zdołaliśmy uratować tego związku. Nie jesteśmy jedynymi ludźmi na świecie, którym się to nie udało. Ta relacja od dłuższego czasu była w rozsypce i faktycznie dowiedziałem się, że w ostatnich tygodniach związku Julia miała romans” – dodał.

Fabijański żałuje szczerego wywiadu

Sebastian Fabijański wyznał też, że żałuje wywiadu, którego udzielił Pudelkowi. „Dziś żałuję, że dałem się namówić na ten wywiad, który uruchomił lawinę zdarzeń, czyt. artykułów, publikacji, komentarzy itd. I bardzo Was proszę media, obserwatorów, wszystkich w ogóle, przestańcie już się tym żywić, bo nie jesteśmy maszynkami do generowania clickbaitów, tylko ludźmi, którzy są aktualnie w bardzo trudnym momencie życia” – podkreślił gwiazdor.

