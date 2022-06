Piłkarz polskiej reprezentacji wziął ślub. Suknia panny młodej zaskakuje

Tegoroczna wiosna i lato to sezon bardzo popularny wśród nowożeńców. Także wśród piłkarzy reprezentacji Polski, którzy w tym roku wyjątkowo chętnie decydowali się na śluby. Na początku czerwca sakramentalne „tak” powiedzieli sobie Jan Bednarek i Julia Nowak. Na koniec maja ślub wzięli Karol Świderski i jego partnerka Martyna, a także Przemysław Płacheta i Aleksandra Łoboda. Na zalegalizowanie związku zdecydował się również niepowołany na czerwcowe zgrupowanie Michał Helik i jego ukochana partnerka Aleksandra.

Bartłomiej Drągowski wziął ślub

Teraz ślub ze swoją narzeczoną wziął Bartłomiej Drągowski. Piłkarz, który gra w reprezentacji Polski na co dzień jest bramkarzem włoskiej drużyny Fiorentina. Jego przyszłość w tym klubie nie jest jednak pewna. Kontrakt Bartłomieja Drągowskiego z włoską Fiorentiną obowiązuje do końca czerwca przyszłego roku. To jedna z ostatnich okazji, aby Viola zarobiła na sprzedaży młodego bramkarza do innego zespołu. Reprezentant Polski, który zagrał ostatnio w meczu Ligi Narodów z Belgią (porażka 1:6), też chciałby zmienić otoczenie. Od kilku tygodni media donosiły, że 24-latek raczej zostanie nowym piłkarzem Southampton. Jednak włodarze klubu z Premier League w ostatniej chwili zmienili zdanie. Według medialnych doniesień Polak może trafić do La Liga.

Wybranką sportowca jest Agnieszka Abramczyk, która jest modelką. Para na ślubnym kobiercu stanęła w minioną sobotę. Zakochani pochwalili się zdjęciami w mediach społecznościowych. Bartłomiej Drągowski zdecydował się na letnią stylizację. Sportowiec włożył garnitur w gołębim kolorze i białą koszulę. Do tego dobrał czarne buty. Uwagę jednak przykuwała kreacja modelki. Wrażenie robił nie tylko długi welon oraz tren, ale przede wszystkim wyjątkowo głęboki dekolt. „Mamy to!” – napisała żona Drągowskiego.

