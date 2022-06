Antoni Królikowski w nowym filmie jako hipster, który „niejedną kobietę ma w sercu”

Głośne medialne rozstanie z matką swojego dziecka Joanną Opozdą, doniesienia o niewierności i nowym romansie, a także kontrowersyjny pomysł organizacji walki sobowtórów Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego sprawiły, że zawodowo także przestaje się układać. Niedawno media informowały o przesunięciu premiery filmu „Porady na zdrady 2”, gdzie w jedną z ról wciela się Antoni. Z powodów „biznesowych” film do kin wejdzie dopiero jesienią. Pokłosiem nietrafionego pomysłu z walką jest wycofanie się z życia medialnego. O swojej decyzji Antoni poinformował przy pomocy Instagrama.

Antoni Królikowski zagra w nowym filmie

Wygląda jednak na to, że aktor planuje powrót do życia medialnego. Antoni Królikowski wystąpił w filmie „Kryptonim Polska”, w którym wcielił się w Kajetana. Na plakacie zapowiadającym film możemy zobaczyć celebrytę w kolorowych ubraniach, tatuażem na dłoni i długich włosach związanych w kucyk. Uwagę przekuwa jednak hasło: Trawka, vege, polskie reggae. Królikowski wcieli się w warszawskiego hipstera z Placu zbawiciela. Co ciekawe, bohater słynie z wyjątkowej uczuciowości. – Jest w tej historii o tyle istotny, że jest byłym chłopakiem głównej bohaterki. Problem polega na tym, że Kajetan wyznaje zasadę poliamorii. Niejedną kobietę ma w sercu, spowoduje to rzesze nieporozumień i konfliktów – powiedział dla „Party” były partner Joanny Opozdy.

Antoni Królikowski zdradził też, że fabuła filmu ma żartować ze stereotypów. – Ten film będzie obśmiewał pewne stereotypy, ale też zaskakiwał. Śmiejemy się z każdej ze stron – podkreślił.

„Kryptonim Polska” – o czym jest?

Gdyby nie kontuzja, Staszek (Maciej Musiałowski) byłby dziś gwiazdą Ekstraklasy. Gdyby nie złamane serce, Pola (Magdalena Maścianica) nadal mieszkałaby w Warszawie. Gdyby nie przypadek, prawdopodobnie nigdy by się nie spotkali. I nie doszłoby do wydarzeń, o których będzie mówił cały kraj. Ale co się stało, to się nie odstanie i tak oto zaczyna się prawdziwa jazda bez trzymanki. Bo on to miejscowy zadymiarz i narodowiec z grupy Romana (Borys Szyc). Ona zaś – aktywistka i uosobienie wszystkiego, z czym Staszek i jego radykalni kumple poprzysięgli walczyć. Czy ich miłość ma jakikolwiek szanse i sens? Trudno powiedzieć, jeszcze trudniej przewiedzieć, lecz to, co zaczęła strzała amora, skończy się prawdziwą lawiną komicznych zajść, w których udział wezmą media, politycy, zagraniczni goście, jeden dziarski ksiądz i masa osób z totalnie różnych parafii.

