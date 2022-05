Nowy odcinek „Na Wspólnej”. Emil podaje się ojca dziecka Beaty

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3427.?

Eliza powinna bać się Luśki? Luśka, wpatrując się w zdjęcia Elizy, obsesyjnie stara się do niej upodobnić. Kupuje sobie identyczne ciuchy, robi identyczny makijaż, taką samą fryzurę. Jest mocno sfrustrowana tym, że pomimo usilnych starań odbiega od córki Cieleckiego. Wieczorem Luśka sama zajmuje się Juniorem i Hanusią. Niespodziewanie pojawia się ich dziadek, a Luśka prawie mdleje, będąc tak blisko swojego ojca. Beata wstrząśnięta – Emil podaje się za ojca jej dziecka. Beata nagle dostaje skurczów brzucha. Ponieważ Paweł przypadkowo zostawił telefon w domu, spanikowana dzwoni do Emila. Ten przyjeżdża natychmiast i zabiera ją do szpitala. Podczas badania płodu Larsson podaje się za ojca dziecka. Żaneta ma serdecznie dość Cieślików. Cieślik mówi Monice, że ma wyrzuty sumienia – pod jej naciskiem, bezceremonialnie odwołał udział Żanety w wystawnym bankiecie. Senator załatwia trzecie zaproszenie, jednak Szulcowa unosi się honorem i odmawia. Damian całkowicie traci chęć na imprezę… Monika jest wściekła.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

