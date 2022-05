Nowy odcinek serialu „Pierwsza miłość”. Malwina mówi Stachowi o kamerze

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

Co w najnowszym odcinku?

Podczas odwiedzin u rodziców, Anka rozmawia z ojcem na temat studiów i lęków przeżywanych podczas choroby mamy. Grzegorz jest dumny z tego, jak radzi sobie w obcym mieście i proponuje, by jak dawniej wyjechali w trójkę latem na wakacje nad jezioro. Pani Gabrysia tymczasem cierpi na zespół cieśni nadgarstka, co przeszkadza jej w pracy. Zauważa to zaniepokojony Fabian. Postanawia pomóc przyjaciółce. Ta pomoc nie podoba się Wekslerowi. Okazuje się jednak, że ma z panią Gabrysią coś wspólnego. Tymczasem Śmiałek i Roman zastanawiają się, co zrobić w obliczu wciąż rosnących cen i rachunków. Natomiast Malwina mówi Stachowi o zainstalowaniu kamery w sklepie. Ta informacja nie cieszy go ani trochę. Wiktoria niepokoi się zachowaniem przyjaciółki i oferuje jej pomoc w przejrzeniu nagrań monitoringu. Natomiast Grzegorz zauważa w pracy niepokojącą go sytuację. W domu opowiada Laurze o swoich obawach, związanych z niektórymi pracownikami.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18:00 w Telewizji POLSAT.

