Zwycięzcy Eurowizji śpiewają na polskiej granicy. Kalush Orchestra zaimprowizowało swój przebój

Kalush Orchestra wygrał finał 66. Konkurs Piosenki Eurowizji 2022. Ukraiński folkowo-rapowy zespół którego członkowie wykonywali piosenkę „Stefania” już dwa dni po koncercie w Turynie musieli wracać do kraju. Po drodze zdecydowali się na piękny gest w stronę Polaków.

Kalush Orchestra pokonała konkurencję, otrzymując w sumie 631 punktów podczas tegorocznej Eurowizji. Grupa gra rap z elementami folku. Powstała w 2019 roku z inicjatywy lidera Ołeha Psiuka – rapera i frontmana hip-hopowego zespołu Kałusz. Choć jest to całkiem nowy projekt, pierwszy singiel „Shtomber Womber”, który ukazał się pod koniec zeszłego roku zbiera pozytywne recenzje zarówno fanów, jak i internautów. Grupa na Eurowizji 2022 wykonała utwór „Stefania”, poświęcony mamie głównego wokalisty. W swoim utworze łączy ona elementy rapu, folkloru i ukraińskiej autentyczności. W obecny skład grupy wchodzą: wokalista i twórca tekstów, Ołeh Psiuk. Oprócz niego to dwaj multiinstrumentaliści Tymofij Muzyczuk i Witałij Dużyk, a także DJ MS Kyłymmen.

Zwycięzcy Eurowizji śpiewają na polskiej granicy

Muzycy wygrali międzynarodowy konkurs w Turynie, ale już dwa dni później musieli wracać na front. W pogrążonej w wojnie Ukrainie wszyscy mężczyźni od 18 do 60 roku życia są tego zobowiązani. Obywatelom w tym wieku zabrania się opuszczania kraju i wzywa się do wstąpienia do wojska lub wspierania działań wojennych.

Wracając muzycy zdecydowali się na piękny gest w stronę Polaków. Kiedy w poniedziałek przekraczali granicę polsko-ukraińską zostali powitani żółto-niebieskimi kwiatami, a chwilę później zaczęli śpiewać. Sześcioosobowy zespół Kalush Orchestra wykonał piosenkę, którą wygrali konkurs Eurowizji „Stefania”.

