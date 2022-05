Wpadka podczas występu Krystiana Ochmana na Eurowizji była zaplanowana? Wiemy, co się stało

W czwartek 12 maja Krystian Ochman wykonał podczas drugiego półfinału Eurowizji 2022 piosenkę „River”, gwarantując sobie miejsce w sobotnim finale konkursu. Zachwycił nie tylko publiczność w Turynie, ale i przed telewizorami. Ciepłe słowa w jego kierunku wygłosili organizatorzy, nazywając go drugim Andreą Boccellim czy Jacek Kurski, prezes Telewizji Polskiej.

Wpadka podczas występu Krystiana Ochmana na Eurowizji

Podczas występu Ochmanowi na scenie towarzyszyły tancerki Agustina Egurroli, znanego m.in. z roli jurora w programie „You Can Dance”. Jedna z nich, na co zwrócili uwagę internauci i widzowie, wpadła w pewnym momencie na artystę i mocno go szturchnęła. Wszystko można zobaczyć dokładnie na wideo z wykonu Ochmana. Co ciekawe, „wpadka” pojawia się także na próbie, która miała miejsce dzień wcześniej. Wszystko zatem wskazuje na to, że cały zabieg był zaplanowaną choreografią. Informację tę podał dziś też „Super Express”. Powołując się na własne źródło tabloid podał, że wszystko, co widzieliśmy na scenie, było zamysłem Agustina Egurrolli, gdy tworzył choreografię do występu Krystiana Ochmana na Eurowizji.

Eurowizja 2022. Kto w finale?

Za nami dwa półfinały Eurowizji 2022 roku. W sobotę 14 maja poznamy wielkiego zwycięzcę konkursu, który zostanie wyłoniony spośród 10 uczestników. Do finału przeszli:

Belgia: Jérémie Makiese – Miss You

Czechy: We Are Domi – Lights Off

Azerbejdżan: Nadir Rustamli – Fade To Black

Polska: Ochman – River



Finlandia: The Rasmus – Jezebel

Estonia: Stefan – Hope

Australia: Sheldon Riley – Not The Same

Szwecja: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer

Rumunia: WRS – Llámame

Serbia: Konstrakta – In Corpore Sano

Finał Konkursu Piosenki Eurowizji w Turynie transmitowany będzie na antenie TVP1 w sobotę 14 maja o godzinie 21:00.

Czytaj też:

QUIZ z wiedzy ogólnej. Rozpocznij weekend jak mistrz!