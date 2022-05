Eurowizja 2022. Artur Orzech wbił szpilę Markowi Sierockiemu. Poszło o gitarę Martin

Artur Orzech w atmosferze skandalu rozstał się z Telewizją Polską. W marcu 2021 roku władze TVP wydały komunikat, że dziennikarz za późno poinformował o swojej absencji na planie programu „Szansa na sukces”, dlatego został zwolniony. Orzech wytłumaczył to jednak sprzeciwem wobec odcinków z udziałem takich gwiazd, jak zespół Boys czy Jan Pietrzak. W „Szansie na sukces” zastąpił wówczas znanego dziennikarza, związanego przez lata z Trójką, Marek Sierocki. Zaczął także za Orzecha komentować Festiwal Piosenki Eurowizji, co zainteresowany robił przez blisko 30 lat.

Sierocki mówił o gitarze Martin. Orzech prostuje informacje o Chorwatce

Orzech jednak nie zrezygnował z dzielenia się ze swoimi fanami informacjami i opiniami na temat eurowizyjnych konkursów. Prowadzi je wciąż za pośrednictwem mediów społecznościowych. W tym roku, po raz kolejny, prostował błędne informacje, które Sierocki podawał na antenie TVP. Jedną z nich była ta dotycząca gitary chorwackiej artystki Mii Dimsić, która w pierwszym półfinale zaśpiewała na eurowizyjnej scenie piosenkę „Guilty Pleasure”.

Marek Sierocki, komentując występ gwiazdy z Chorwacji, wygłosił tezę, jakoby jej gitara została nazwana na cześć jej ukochanego. Orzech, przy okazji komentowała drugiego półfinału Eurowizji, wrócił do tego tematu. - W pierwszym półfinale Chorwatka wystąpiła z gitarą. Pan Marek pozwolił sobie powiedzieć, że ta gitara ma na imię Martin, bo wszystkie dziewczyny nazywają swoje gitary imieniem swoich facetów. Martin to jest topowa marka producenta gitar akustycznych. Te gitary potrafią kosztować nawet do 50 tys. zł - wyjaśnił. - Tak że to, panie Marku, trzeba wiedzieć - zwrócił się uszczypliwie do kolegi po fachu.

Eurowizja 2022. Kto w finale?

Za nami dwa półfinały Eurowizji 2022 roku. W sobotę 14 maja poznamy wielkiego zwycięzcę konkursu, który zostanie wyłoniony spośród 10 uczestników. Do finału przeszli:

Belgia: Jérémie Makiese – Miss You

Czechy: We Are Domi – Lights Off

Azerbejdżan: Nadir Rustamli – Fade To Black

Polska: Ochman – River

Finlandia: The Rasmus – Jezebel

Estonia: Stefan – Hope

Australia: Sheldon Riley – Not The Same

Szwecja: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer

Rumunia: WRS – Llámame

Serbia: Konstrakta – In Corpore Sano

Finał Konkursu Piosenki Eurowizji w Turynie transmitowany będzie na antenie TVP1 w sobotę 14 maja o godzinie 21:00.

