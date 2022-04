Marcin Hakiel kolejny raz odpowiada na pytania internautów. Fani zarzucili mu udawanie „super małżeństwa”

Marcin Hakiel mimo zapewnień o niekomentowaniu rozstania z Katarzyną Cichopek, o którym rodzice Heleny i Adama poinformowali w 11 marca, kolejny raz nawiązuje do swojej sytuacji osobistej w mediach społecznościowych. Od czasu ogłoszenia swojej decyzji, była już para wciąż budzi ogromne zainteresowanie. Fani nieustannie śledzą każdy ruch zarówno aktorki jak i tancerza. Kiedy Katarzyna Cichopek spędza czas na tropikalnych wakacjach, ojciec jej dzieci kolejny raz zdecydował się na publiczne wspomnienia. Kilka dni temu celebryta opublikował na InstaStories zdjęcia ze ślubu z Katarzyną Cichopek. Tancerz udostępnił fotografię z aktorką, na której była para przytula się przed ołtarzem. Fotograf uchwycił moment chwilę po tym, jak małżeństwo złożyło sobie przysięgę i założyło na place obrączki. Fani mieli okazję zobaczyć plecy Hakiela i rozczulenie Cichopek, która zarzuciła świeżo upieczonemu mężowi ręce na szyję. Tancerz dołączył hasztag „jedno z ulubionych zdjęć”. Na kolejnej fotografii widzimy zbliżone twarze celebrytów, którzy w czasie tańca stykają się nosami. Szczęście widoczne jest na pierwszy rzut oka. Hakiel tym razem określił ten moment „jednym z ulubionych tańców”. W tym czasie tancerka odpoczywa nad lazurową wodą i relacjonuje każdy moment wyjazdu. Ostatnio pochwaliła się zdjęciem z syrenim ogonem, którego używała podczas pływania.

Marcin Hakiel kolejny raz odpowiada na pytania internautów

Marcin Hakiel, który święta spędzał bez żony i dzieci, postanowił kolejny już raz odpowiedzieć na pytania followersów. W ostatniej serii Q&A nie unikał trudnych pytań. W relacji na InstaStories szczerze odpowiedział na zadanie pytania. Tancerz zdradził, że „już nie tęskni” za żoną, a na zarzut jednej z internautek, że para udawała „super małżeństwo”, odpowiedział, że on nie udawał. Wśród pytań pojawiło się także pytanie, czy istnieje szansa, że para w przyszłości do siebie wróci. Celebryta krótko zaprzeczył. W czasie sesji Hakiel wyznał też, że niczego nie żałuje, a „wspomnienia są magiczne i trzeba dziękować za to, co się przeżyło”. Gwiazdor podkreślił też, że nie zamierza usuwać zdjęć z Katarzyną Cichopek, bo „to jego przeszłość i nie wstydzi się jej”.

